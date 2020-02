Privilegios

Expectativas “Lo que se viene es agudizar el ingenio y ver cómo podemos facilitar, a través de herramientas legislativas, que la provincia lo más rápido posible, junto con la nación, salga de esta crisis. La expectativa que tiene la provincia es que a partir de mayo vamos a empezar a ver incrementos en la coparticipación” debido a la “reactivación de algunos sectores de la economía real”.



Mientras tanto, Huss valora la implementación de programas nacionales, como Argentina contra el Hambre, que “trae alivio a la provincia, en particular con los sectores a los que no se les puede pedir más colaboración porque no tiene más nada para dar”.

El que habla es Juan Huss, uno de los legisladores más puramente kirchneristas de la nueva Cámara de Diputados de Entre Ríos. El dirigente de La Cámpora se refiere a la reunión que la semana pasada mantuvo el bloque oficialista con el gobernador Gustavo Bordet., el ex concejal y ex diputado nacional negó enfáticamente que en el oficialismo se esté evaluando impulsar una ley de emergencia económica.“No vamos a votar un ajuste, en el sentido de un ajuste neoliberal. No lo vamos a votar porque no se va a proponer. Hay que llevar tranquilidad al pueblo: no va a haber reducción de personal. El recuerdo que tengo de las leyes de emergencia es que echaban gente del Estado. Y nunca se habló de eso en la reunión con Bordet”, remarcó.“Se está pensando de parte del Ejecutivo en cómo optimizar los recursos, como poder recaudar más y mejor y como poder gastar lo necesario y mejor”, resumió.“Hay situaciones que tenemos que analizarlas. Lo que planteó Alberto sobre la provincia es algo que viene hablando con el Gobernador. La provincia tiene el Poder Judicial atado con una ley enganche con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso genera una inequidad. En el último año la Corte se aumentó un 60 y pico por ciento los salarios. Eso no es justo”, afirmó.