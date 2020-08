“Tenemos que dejar en claro que los niveles históricos de deuda con que empezamos a gobernar fueron contraídos por la gestión de Cambiemos, esto es así. Asumimos en cada provincia con esta dura realidad por eso celebramos tanto esta negociación que implica nada menos que una mejora en los grados de libertad a la hora de planificar políticas públicas y estrategias de desarrollo, que no es poco”, remarcó.El presidente municipal de San José manifestó además que “el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, al igual que el gobierno de la provincia de Entre Ríos con Gustavo Bordet y Laura Stratta, pusieron como premisa fundamental apostar a la contención social y el desarrollo y mejorar la economía, y ante este objetivo el primer salto era la reestructuración de la deuda externa”. “Había que revertir la herencia de Cambiemos que dejó en default al país”, añadió.“Quienes estamos frente a los municipios y todos los ciudadanos, empresas, comerciantes, aquellos y aquellas que tienen una pyme, el laburante diario: todos lo sentimos, lo percibimos y sabemos que Argentina está en una situación de endeudamiento insostenible que se traduce al plato de comida, a la changa, la compra y el mercado interno”, relató al repasar el escenario actual y agregó: “Ante este panorama, el hecho de esta semana esperanzador y lo vemos como una gran hazaña”.“Dialogué en estos días con muchos funcionarios y funcionarias nacionales y provinciales; el acuerdo promueve una desaceleración de la inflación y una baja de las tasas de interés, factores clave a la hora de pensar en una recuperación económica. Además libera recursos fiscales para ponerlos al servicio de programas de recuperación productiva, de generación de empleo y obras públicas, muchas de ellas a desarrollarse en nuestra provincia y en nuestra ciudad", comentó Bastian y añadió: “También nos ayuda a fortalecer el sistema previsional y los programas de transferencia directa a los sectores más vulnerables, dinamiza el consumo y el mercado interno”.Subrayó que originalmente la Argentina tenía, entre 2020 y 2024, compromisos por más de 63 mil millones de dólares y con la reestructuración lograda esos compromisos se reducen a poco más de 7 mil millones. “Esto es muy importante porque le da aire a un presupuesto limitado por la carga de los servicios de deuda. Es un alivio para nuestros gobiernos y nos habilita la chance de crecer para distribuir, reactivar y generar oportunidades en todos los sectores”, dijo.“Somos parte del gobierno que diseñó el Impuesto Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP); es ésta la economía real”, enfatizó.Por último remarcó que el acuerdo indudablemente es una victoria política pero no elimina el problema de la deuda. “Hay otro desafío inmediato que es la negociación con el Fondo Monetario por la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo Macri para financiar la campaña presidencial”, fustigó.“Tenemos que salir y crecer porque los muertos no pagan las deudas", concluyó Bastian al recordar un discurso de Néstor Kirchner ante la ONU, en 2003 y añadió: “Nuestro presidente Alberto Fernández asumió con la caja exhausta, con niveles de pobreza atroces, con empresas cerradas, entonces ¿cómo no veríamos con ilusión este acuerdo? Esta victoria política consiste también en haber confiado en sus fuerzas, en su gabinete, en no permitir que lo dividieran y que lo corrieran con fake news; se traduce en haber alcanzado el objetivo en beneficio del pueblo”.