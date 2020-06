Redacción de Página Política De la

Informaron que se reforzarán los controles habituales que día a día se vienen realizando en los accesos a las cuatro localidades articulando operativos con el gobierno provincial y la Policía: en Ruta 12 (en el ingreso a la localidad de San Benito y en el acceso Norte de la ciudad de Paraná); en Ruta 11 (en la zona de acceso a la localidad de Oro Verde); en Ruta 18 (Zona de Rotonda en el ingreso a Paraná); y los operativos que se realizan en la zona del Túnel Subfluvial.Coincidieron en profundizar las medidas coordinadas y extremar las medidas para que no se propague el contagio por conglomerado, teniendo en cuenta que hay muchas personas que trabajan o tienen familiares en el Área Metropolitana. En ese sentido, las decisiones tomadas el sábado pasado, interrumpiendo actividades autorizadas, tienen el objetivo de disminuir la circulación y priorizar el cuidado de la comunidad.Luego del encuentro, Bahl sostuvo: “Nadie con responsabilidades de Gobierno quiere volver hacia atrás respecto de las medidas tomadas durante la cuarentena, por las consecuencias sociales y económicas que provoca el aislamiento, pero es necesario apelar a la responsabilidad de la ciudadanía para mantener las medidas de prevención y el distanciamiento social, saliendo de sus domicilios solo en caso de ser necesario por trabajo, salud o cuestiones que no puedan postergarse”, sugirió el jefe comunal para evitar retroceder a la Fase 1.Y agregó: “Debemos cuidarnos y sobre todo mantener la calma, cada uno debe hacer lo necesario para extremar las medidas de prevención, ser prudentes y responsables cuidando a los mayores”.Día a día se evaluará la situación, no descartándose la posibilidad de aplicar eventualmente otras medidas de ser necesario.