Textuales de Bordet En un comunicado oficial, se dieron a conocer parte del mensaje del Gobernador a los intendentes. Los textuales:



“Desde el rol que tenemos como políticos, más allá de la gestión, tenemos que defender fuertemente un gobierno nacional que, en medio de la crisis mundial que provocó la pandemia, decidió proteger a los sectores más vulnerables”.



“Es muy importante tener una organicidad que nos permita dar respuestas desde los territorios, en estos tiempos que no son sencillos”, expresó y ratificó la decisión de “ir construyendo agendas de trabajo común”.



Destacó la estrategia sanitaria del presidente Alberto Fernández que “permitió que todos los argentinos cuenten con atención en salud” y subrayó la inversión en materia social: "hubo decisiones políticas muy fuertes como otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que significa un respaldo del Estado para poder paliar la situación de muchas personas, y la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), para quienes tenían un empleo formal”.



“Son medidas que se toman con mucha sensibilidad popular”.



“En apenas nueve meses, hemos tenido respuestas de gestión del gobierno nacional como no la tuvo antes. Hoy están en marcha obras que estuvieron paradas injustificadamente cuatro años”.

En primer lugar se eligió al intendente local, Lucas Larrarte, como presidente de la Liga. El otro dato es que la misma tendrá dos vice y no uno como venía sucediendo. Al jefe comunal sansalvadoreño –según supo- lo secundarán Claudia Monjo (Villaguay) y Gerardo Chapino (Federal).La gestión no fue el único tema del encuentro. La política tuvo un lugar en la agenda importante. Los intendentes plantearon la necesidad de apoyar las gestiones provincial y nacional. “No puede ser que estemos todo el tiempo respondiendo a quienes hicieron un desastre cuando ni siquiera estábamos en pandemia”, resumió un intendente a. Con ese tono expresó la necesidad que existe entre sus pares de salir a los medios a fortalecer la gestión desde el posicionamiento político. La idea es, básicamente, empezar a instalar una agenda con impronta política a meses en que se inicie el año electoral.El pedido debe encuadrarse en lo expresado por Bordet en una entrevista con este medio sobre el clima político. Dijo el Gobernador: “Nunca pasó en la historia argentina que en tan solo nueve meses, en una pandemia en el medio que es inédita y que ha generado dificultades, haya un embate tan fuerte, sistemático y organizado a un gobierno constitucional”.La reunión sirvió no sólo para acordar una agenda política, sino también para que cada uno de los intendentes brinde un panorama de su distrito. Se llevaron – como buena noticia- la postergación hasta el primero de noviembre el día en que cada uno de ellos debe presentar las pautas presupuestarias para presentar el presupuesto 2021.