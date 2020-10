Redacción de Página Política De la

Firmas En el documento, el espacio se encargó de repasar todos los nombres que acompañan la propuesta. En su mayoría ocupan lugares en el ámbito legislativo, como así también los intendentes y quienes ocuparon lugares ejecutivos en la gestión anterior.



Gustavo Hein y Alicia Fregonese (diputados nacionales); los intendentes Hernán Besel (Basavilbaso) y Exequiel Donda (San Benito); Francisco Morchio (senador provincial); Esteban Vitor, Ayelen Acosta, Manuel Troncoso, Martin Anguiano y Jorge Satto (diputados provinciales); Joaquín La Madrid (ex diputado provincial).



Concejales Carlos Alberto Dutra (Uruguay), Evelyn Viganoni (Uruguay), Felipe Sastre (Concordia), Magdalena Reta de Urquiza (Concordia), Carola Laner (Concordia), Santiago Buktenica (Feliciano), Matias Barsi (San Salvador), Noelia Taborda (Federal), Laura Molina (Federal), Agustín Secchi (Villaguay), Paola Campo de Garaicoechea (La Paz), Mariana Osman (Nogoyá), Maximiliano Rodríguez Paulin (Paraná), Norberto Ferrari (Tala), Juan Varese (La Paz) y Maru Nieves (Villaguay).



Otros dirigentes, quienes serían autoridades en sus departamentos, Susy Pérez (Villaguay), Oscar Carranza (Federación), Mario Challio (San Salvador), Aníbal Richard (Colón), Matías Garaicoechea (La Paz), Marcelo Meda (Gualeguay), Leandro Clapier (Uruguay), Danilo Franzot (Nogoyá) y Mabel Albornoz (Victoria), y ex candidatos a intendentes, Juan Orrico (Uruguay), Javier Melchiori (Gualeguaychú) y Enrique Bouchet (Villaguay).

Ese espacio lleva como candidatos a presidente al concordiense Eduardo Caminal. Lo acompañaría en la fórmula el concejal de Nogoyá, Mariano Berdiñas. La conducción se completaría con los integrantes de la Asamblea con los nombres de los legisladores nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese; y los provinciales Ayelén Acosta, Jorge Satto, Esteban Vitor y Francisco Morchio.“En la recta final para definir las nuevas autoridades que regirán los destinos de nuestro partido por los próximos 2 años, estamos convencidos que se necesita generosidad y amplitud para lograr una conducción plural que nos represente a todos”, dice el documento al que tuvo accesoY agrega: “El criterio a la hora de la distribución de los lugares parte de una noción rectora de que los legisladores nacionales y provinciales no ocupen simultáneamente cargos partidarios ejecutivos. De esta manera y deponiendo intereses personales, la construcción permitirá la participación de muchos afiliados que durante todos estos años mostraron interés por participar de la vida política del partido”.El sector oficialista, y que ocupa más cargos institucionales, no hizo mención a sus opositores internos que se encolumnaron bajo la figura del ex candidato a intendente de Concordia, Roberto Niez, que hasta este jueves le dijo aque estaban dadas las condiciones para presentar lista. El cierre tiene como límite este lunes a las 12.La lista del Consejo Directivo se completaría con integrantes de los distintos sectores del PRO y con representación de los 17 departamentos, como el ex secretario de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; el ex Presidente de la CARU, Mauro Vazón; y el ex concejal de Paraná, Emanuel Gainza.Además, serían parte también la ex concejal nogoyaense, Carla Dure; y Roció Rezett, una de las colaboradoras más cercanas al senador Alfredo de Angeli.