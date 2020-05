Qué propone

Primer paso



Eso fue lo que explicaron en la sesión diputados tan oficialistas como Diego Lara y el presidente de la bancada, Reynaldo Navarro. Debería suponerse, pues, que la adopción de un lenguaje inclusivo está entre las prioridades del oficialismo provincial y, en consecuencia, que el proyecto de Farfán –una legisladora de extracción kirchnerista- tiene amplias posibilidades de prosperar.De hecho, el gobierno de Gustavo Bordet viene bajando esa línea hace tiempo. Se ha visto, por caso, como la mayoría de los funcionarios que participan de las diarias conferencias de prensa virtuales para informar sobre la situación epidemiológica de la provincia usan el giro “las y los” en sus saludos. Y la propia comunicación de la presidencia de la Cámara de Diputados se refiere a “las diputadas y los diputados" en sus partes de prensa.Sin embargo, Farfán es cuidadosa cuandole pregunta por el alcance de la reforma que plantea. “En principio es una ley marco, después se deberá, reglamentariamente, ver como cada organismo o cada poder lo va implementando. En el caso de la Cámara de Diputados debería hacerse una modificación del reglamento para incluir esta previsión”, explica.La iniciativa que Farfán presenta este viernes, dispone “en forma obligatoria” la utilización de “lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos”.Para aventar dudas, el proyecto explica que se incluyen dentro de ese concepto “las leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones, circulares, sentencias, publicidad, cartelería, y cualquier otra comunicación por escrito y con independencia de su soporte material o electrónico”.Luego define lenguaje inclusivo como “aquel que no oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros”. Y lenguaje no sexista al que “evita el sesgo hacia un sexo o género en particular”.Llega hasta ahí. No propone una forma de expresar ese lenguaje. No sugiere ni la @, ni las letras “x” ó “e” en reemplazo de la “o”. Ni siquiera la fórmula menos drástica y más usada de “las y los”. El proyecto delega en los tres poderes del Estado provincial la elaboración de un “manual que contenga las normas para la correcta redacción de documentación oficial en lenguaje inclusivo y no sexista”. Y ordena capacitar a todo su personal sobre la temática.Finalmente, invita a los municipios y comunas de Entre Ríos a adherir a la ley provincial.En los fundamentos del proyecto, Farfán refiere al marco normativo y a la “Guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario” elaborada por la Cámara de Diputados de la Nación durante el período 2011-2015. Ver proyecto completo:La apuesta del proyecto es fuerte. Comprende nada menos que a la misma ley. Va mucho más allá de algunos cambios ya en marcha, como el de universidades que aceptan tesis escritas con lenguaje inclusivo o decisiones de organismos como Pami, que elaboró una guía interna para el uso del lenguaje inclusivo en sus resoluciones.Farfán entiende la iniciativa como una forma de “poner sobre la mesa” un debate. Presume que habrá resistencias y quienes buscarán ridiculizar la propuesta. Pero cree que es la manera de “no perpetuar la invisibilización de las diversidades y los géneros”.“Sabemos bien que el lenguaje genera cultura, valores, un ideario colectivo. Siempre nos hemos manejado con lo masculino como representación universal y esto tiene que ver con invisibilizar a las mujeres. Esto es un paso más para crear una conciencia, para incluirnos”, afirma.