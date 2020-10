El dudoso juego de De Angeli

Seis internas departamentales

Listas provinciales Juntos por Entre Ríos



Presidente: Eduardo Caminal.

Vicepresidente 1°: Mariano Berdiñas (concejal de Nogoyá)

Vicepresidente 2°: Valentina Götte. (parte del equipo de Gainza)

Presidente Juventud: Valentina Wetzel (Concepción del Uruguay)



Vocales Titulares: Mauro Vazon (Uruguay), Carla Duré (Nogoyá) Emanuel Gainza (Paraná) Nancy Ballejos (Concordia) Guillermo Bernaudo, Julia Garioni (del sector de Ayelén Acosta) Rafael Andreade , Rocio Rezett (María Grande, allegada a De Angeli y Gainza), Javier Melchori (ex postulante a la intendencia de Gualeguaychú), Maria Eugenia Nieves, Angel Busto.

Vocales Suplentes: Mariela Hildermann, Pedro Oilhaborda, Mirta Jacob, Carlos Dutra, Iara Poletti, Santiago Buktenica, Camila Nuñez, Roberto Esnaola.





Unión Republicana y Federal



Presidente: Roberto Domingo Niez (ex candidato a intendente de Concordia y ex presidente de la CTM)

Vicepresidente primera: María de las Mercedes Domínguez

Vicepresidente segundo: Edgardo Rodolfo López Osuna.

Presidencia de Juventud: Facundo Federico Martínez Balbi.



Vocales: Silvina Raquel Valli, Marcelo Alejandro Pizzio, Mónica Ester Ingrao, Augusto Diego Lafferriere, Silvia Verónica Pruzzo, Eduardo Marcelo Rosenbrock, Mariana Salinas, Rodolfo Antonio Bustos, Cecilia María Goyeneche, Ricardo Esteban Colombo, María de los Ángeles Villanueva.

Vocales suplentes: Ubaldo Alberto Albornoz, María Alejandra Torlaschi, Ignacio Dell’Unti, María Lucia Echandi, Esteban Armando León, Diana Amelia Carmaran, Gustavo José Barbisan, Daniela Gómez.

Pero Roberto Niez no logró armar en Paraná, ni en la ciudad ni el departamento. Ese solo dato desnuda la debilidad de su propuesta, que enfrenta al establishment partidario, casi por completo alineado detrás de quien ha sido el jefe del partido en la provincia en el último lustro: Rogelio Frigerio.Para más datos, la lista de Frigerio, que encabeza Eduardo Caminal, se anotó con 900 avales, sobre un padrón de 8.500 afiliados. Niez pudo reunir sólo 400.Niez no es el único dirigente que ha cuestionado el modo de conducción política del ex ministro del Interior. Pero sí el único dirigente de la primera línea del partido que considera oportuno enfrentarlo.En contraste con la de Niez, la lista de Caminal /Frigerio se presenta potente en su armado territorial, pero particularmente en el apoyo de la dirigencia. Están casi todos los que han protagonizado la vida de PRO de Entre Ríos en los últimos años.La interna se presenta desigual, pero no testimonial. Es que a Caminal lo apoyaron todos, menos el senador Alfredo de Angeli y su siempre aliado, el diputado Nicolás Mattiauda. El más popular de los macristas entrerrianos se declaró prescindente en esta interna. Se presume que para actuar como prenda de unidad. Pero, por lo visto, no le salió. O sí.De Angeli no apoyó a Niez. Pero al no avalar a Frigerio le dio aire. Niez tiene muy buen trato con el senador nacional que, presumen algunos, planeaba quedarse al frente del partido si lograba evitar la pelea. Pero la tirria de Niez hacia Frigerio era más profunda de lo pensado. Es un asunto conocido: responsabiliza de su derrota en Concordia a Frigerio y su buena relación con el peronista Enrique Cresto.Lo haya o no buscado, De Angeli terminó jugando en contra de Frigerio, que lo último que hubiera deseado, para su proyecto de llegar a la gobernación, era verse envuelto en una disputa partidaria que se libra dentro de un padrón provincial de afiliados menor al de un barrio chico de Paraná.Mattiauda, mientras tanto, avala la lista que da pelea al oficialismo en la departamental de Gualeguaychú.El oficialismo (Caminal) presentó lista en 15 de los 18 departamentos (los 17 más Paraná campaña) de la provincia. No armaron Diamante, Feliciano y Federal, tres de los departamentos con menos afiliados.Niez inscribió listas en seis departamentos: Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Nogoyá y Diamante. En este último distrito es única lista.El 28 de noviembre habrá internas en seis departamentales. Cinco donde compiten listas alineadas con las dos listas provinciales: Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Nogoyá. Y Paraná, donde se enfrentan dos sectores que, en el orden provincial, forman parte del espacio de Caminal: los que políticamente lideran el ex concejal Emanuel Gainza y la diputada Ayelén Acosta.