Tal como estaba anunciado, la propuesta se complementa con otro proyecto presentado que es el Plan de los 1000 días previendo un acompañamiento al proceso de maternidad deseada.En principio, los legisladores y legisladoras nacionales se encolumnan por estos días del siguiente modo: 6 a favor (todos diputados); 4 en contra (1 senador y 3 diputados); y dos indecisos (2 senadores). Así surge de los votos de 2018 y de un relevamiento realizado por diario Uno entre quienes fijarán posición por primera vez. Sería un “voto verde” menos de los que Entre Ríos mostró en 2018.A favor, votarán los diputados radicales Atilio Benedetti, Jorge Lacoste (tal como en 2018); y Gabriela Lena; y los peronistas Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Marcelo Casaretto.En contra, se sabe de antemano, votarán como en 2018, el senador del Pro, Alfredo De Ángeli; los diputados de la misma fuerza, Gustavo Hein y Alicia Fregonese; y la diputada peronista Mayda Cresto. Salvo Hein, los otros votos “celestes” ya se hicieron oír en 2018.Los indecisos son la senadora radical Stella Olalla; y el senador peronista Edgardo Kueider quienes, junto a otros dos legisladores, ponen en suspenso la suerte del proyecto en la Cámara alta.En el movimiento feminista dan por descontado que esos dos votos indecisos terminarán por ser a favor. “Entre Ríos tendrá 8 votos a favor. Ya estamos en el cabildeo”, aseguró sin dudas una dirigente de Paraná que dijo que “las presiones de la Mesa de Enlace Pro-Vida son muy violentas” y envió como ejemplo la convocatoria a escraches que están realizando en distintos puntos del país.Varios legisladores entrerrianos expusieron sus argumentos a favor y en contra de la IVE en las históricas sesiones en la Cámara baja y en el Senado, que tuvieron lugar con multitudinarias concentraciones frente al Congreso.“La penalización del aborto ha fracasado”, apuntó en su momento Benedetti que puso en valor la “valentía” de la gestión que encabezó Mauricio Macri de abrir el debate sobre el tema.Como “representante del interior” donde detectó una feroz radicalización de las posiciones”, el diputado radical consideró necesario señalar que el proyecto “no obliga a ninguna mujer a abortar” y que no cuestiona a los “grupos sociales y religiosos” que se oponen. Lo que hace es “reconocer un problema, para resolverlo; que muchas mujeres toman la decisión de terminar con un embarazo no deseado y el Estado no puede marginarlas y condenarlas, poniendo en riesgo su vida”.Disparó luego contra las contradicciones en el peronismo tras marcar que “hoy veo muchos pañuelos verdes en la bancada que en 1994 proponía bloquear este debate”.“O escondemos el problema del aborto debajo de la alfombra o afrontamos con responsabilidad y altura este debate para encontrar el camino para evitarlo”, exhortó Lacoste en la sesión de 2018 y apuntó que desde esa histórica sesión -y más allá de resultado que tuvo el proyecto- “ya nadie podrá mirar para otro lado” e interpeló a sus pares: “Veremos si somos capaces de encontrar esa síntesis porque nadie quiere más abortos en la Argentina. Todos defendemos la vida. Nadie tiene el ‘vidómetro”, apuntó el radical enterrriano que cerró con casos concretos que han dado cuenta de que “cuando el problema es de otro, el aborto es delito y cuando es nuestro, cuando es un familiar, el aborto está justificado”.Ya de madrugada, cuando la multitud de pañuelo verde seguía la sesión desde la calle, se escuchó a Mayda Cresto, con su voto en contra. “Pertenezco a un movimiento cristiano y profundamente humanista, que es el peronismo, por esa razón no voy a votar esta ley", argumentó.“La muerte no se resuelve con más muerte”, argumentó la diputada de Concordia que aseveró que “si hemos fracasado en la implementación de políticas de prevención del aborto no es la solución”.“¿Conocen a alguna madre arrepentida de tener un hijo? Yo no”, se respondió y aseguró que en cambio conoce “mujeres que sacan cuentas acerca de cuántos años tendría su hijo al que abortaron”.Apeló a “la madre naturaleza” y aconsejó “trabajar con el amor, la familia, la contención” porque quien aborta “va a sufrir toda la vida”. Aseguró que “las mujeres de más bajos recursos son las que más valoran la vida”.Prometió trabajar desde el Congreso Nacional para “garantizar con leyes que haya una madre feliz”. Reivindicó la “felicidad de la mujer embarazada”, a quien “se le regala una planta para que vea cómo crece junto a su hijo”. “Esas son las cosas que no podemos perder. Por eso, voy a votar en contra. ¡Creo en las dos vidas!”, dijo entonces y reiterará ahora.