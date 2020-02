Redacción de Página Política De la

Y agregó: “Está claro que Fernández no está invitando a la UCR, está distinguiendo a una persona de un partido político diferente al suyo y elige a alguien que tiene una representación en la sociedad vinculada a su trayectoria, pero fundamentalmente a su apellido, está eligiendo a un hijo del Raúl Alfonsín , lo cual lo hace doblemente simbólico”.Jaroslavksy celebró “todas las conductas que muestren a la sociedad que la dirigencia política está dispuesta a superar las fragmentaciones inútiles, los fundamentalismos enfermos y las verdades reveladas”.“Por otro lado, el hecho de que Ricardo acepte o no tal distinción es una decisión personal, es él, no el partido quien va a desempeñar el cargo y dependerá de su decisión exclusiva. Creo además que aceptarlo implica también un gesto simbólico de que somos muchos los que estamos dispuestos a cambiar las formas de la política”, cerró.