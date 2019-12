Redacción de Página Política De la

La audiencia está prevista que comience a las 13, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango.En la audiencia del viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco afirmó que fue víctima de una “campaña política” y negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio. Con el micrófono en la mano, el ex intendente de Cambiemos dijo que estos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política, y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.Respecto del supuesto narcotraficante, Daniel Celis, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio. En ese sentido, Varisco sostuvo que la causa posee “muchas mentiras” y apuntó contra los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en la investigación. “Todas las supuestas pruebas y escuchas que se encontraron demostraron que no era así y que no tengo que ver con el tema drogas, hice la indagatoria, son 150 páginas de declaración, y la Fiscalía insiste en involucrarme”, agregó. Finalmente se calificó como un hombre con “ética y honestidad”, y pidió “poner a salvo” su conducta y su pasado.Por su parte, Celis, quien llevó unas anotaciones para hablar ante los jueces, reiteró que tanto Varisco, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira “no tienen nada que ver, son inocentes de la causa”."Yo necesitaba plata (por eso empezó a vender drogas) y el intendente no había cumplido muchas promesas, pero Dios se encargará por todo el daño que él causó”, agregó el presunto narco, que también le pidió perdón a otra de las imputadas, Luciana Lemos, quien aseguró que también es inocente.