Redacción de Página Política De la

Se mostró preocupado por la situación económica de la provincia. “Hay gente que en esta emergencia va a dejar de pagar los impuestos, muchos ni los servicios porque van a guardar la plata para subsistir”, advirtió.En diálogo con, el dirigente radical planteó una sugerencia para el gobernador Gustavo Bordet: que, por el lapso que dure la emergencia, se disponga un tope salarial de 80 mil pesos para los funcionarios de los tres poderes del estado, que les permita “subsistir”.Y que el resto de esos altos salarios y jubilaciones –que trepan en algunos casos al medio millón de pesos- “se difiera su pago a través de un bono futuro o lo que sea”.Kisser considera indispensable que todo ese ahorro de masa salarial sea destinado “a lo urgente, que es la atención de la salud, la vida”.Para el conocido abogado de Paraná, argumentar que hay derechos adquiridos sobre esos abultados sueldos en un marco como el actual “es típico de una sociedad individualista, donde lo único que importa es la salvación propia y no la colectiva. No se entiende que lo mío no sirve si no le sirve a los demás, que no sirve salvarme solo porque la sociedad funciona porque estamos todos. Los chinos están saliendo porque son una sociedad muy disciplinada. No pasa lo mismo en Italia o España”, comparó.“No es mi intención polemizar con nadie. No sé si tengo la suficiente autoridad moral para decirlo. Simplemente planteo esta idea porque creo que es indispensable que hagamos algo. Le estamos pidiendo a la sociedad que no salga, que no trabaje y en consecuencia que se quede sin ingresos. Y los funcionarios, los jueces, con salarios de 200, 300, 400 o 500 mil pesos ¿qué están haciendo? Van a seguir cobrando aunque se queden en sus casas. Y cobrando fortunas”, cotejó.