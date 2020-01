Redacción de Página Política De la

El dirigente de Nogoyá, exdiputado provincial, fue nombrado como Jefe de la Delegación Entrerriana del organismo nacional que conduce Gustavo Arrieta, puesto para el que agradeció el apoyo del gobernador de Entre Ríos.En el encuentro, estuvieron presentes, además, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) Enrique Cresto; las diputadas Blanca Osuna y Mayda Cresto; el intendente de Paraná, Adán Bahl; y la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez.“Sin dudas es un día más que importante para mí, ya que este es un gran desafío en lo personal”, dijo Koch, que expresó en Entre Ríos al bustismo y al espacio de Sergio Massa.“Quiero agradecer a Sergio Massa, el conductor del espacio político que represento con muchísimo orgullo y a un hombre que considero un amigo, a nuestro Gobernador Gustavo Bordet, que creyó en mí y me apoyó, a Enrique Cresto y a todos los que me acompañaron en este tiempo”, afirmó quien fuera el candidato a intendente del peronismo en Nogoyá, gobernada desde 2015 por Cambiemos, con Rafael Cavagna.“Comienzo una nueva etapa como Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional. Un desafío en el que voy a trabajar igual que lo he hecho toda mi vida, dejando todo en busca de beneficios para los entrerrianos y no tengan dudas de que me van a seguir encontrando al lado de ustedes”, prometió el dirigente en redes sociales.