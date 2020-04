Redacción de Página Política De la

En la carta que le enviaron a José Mayans, el jefe de la bancada, el trío pidió autorización para “rebajar las dietas” y “contribuir económicamente a la lucha contra la pandemia que azota al mundo”, en especial al sistema sanitario. No fijaron porcentajes.Kueider defendió desde la pantalla del Zoom la necesidad de ceder una parte de la dieta (monto para asesores) y destinarlo a instituciones médicas, pero varios cuestionaron que haya habido un planteo institucional y público de un asunto tan sensible, según narraron las crónicas de Infobae y La Política On Line.De hecho, hay varios que ya los donaron sin ninguna carta a Mayans como Nancy González (al hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn), Maurice Closs (al hospital Aristóbulo del Valle de Misiones) y los salteños Sergio Leavy y Nora Giménez, que le pidieron a Cristina Kirchner disponer del giro de sus haberes, una carta similar a la que le envió el jefe de Cambiemos Luis Naidenoff.En el entorno de Kueider le explicaron aque el senador no quiso hacer publicidad de la iniciativa para evitar roces “ni hacerle el juego a Juntos por el Cambio”. Pudo haber donado una parte de su salario a alguna institución, pero finalmente se decidió hacerlo en el seno de la bancada.De hecho Sergio Massa lo planteó en la Cámara de Diputados, donde propuso un recorte de 200 millones al presupuesto del cuerpo.Kueider se alineó con lo decidido en Entre Ríos. Gustavo Bordet decidió recortarle por el mes de abril a los funcionarios un 50 por ciento de sus salarios e invitó a los demás poderes. La invitación se terminó dando con algunas diferencias. En el caso del Poder Judicial lo hicieron sobre el código 1, lo que implicó que el recorte sea mucho menos que el 50.En diciembre, intendentes y la Legislatura entrerriana decidieron congelarse por 180 días los salarios en el marco de un “proceso solidario” en el que se impulsó una reforma en las jubilaciones de privilegio.