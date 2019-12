Redacción de Página Política De la

Además, el representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación remarcó que "nos une con Fernández no sólo una relación institucional, sino también una profunda coincidencia en cuanto a la visión política y a lo que tanto el país como la provincia necesita para impulsar su desarrollo productivo y la creación de trabajo".En ese sentido, Kueider resaltó que "la inmensa mayoría del pueblo argentino tiene todas las esperanzas depositadas en este gobierno que se inicia. Sabemos que no es un camino fácil porque la situación en la que han dejado al país es muy grave, pero estamos seguros que con mucho trabajo, unidad y convicción, lograremos sortear todas las dificultades y poner a la Argentina de pie".Además, "el presidente y el gobernador vienen conversando permanentemente sobre las prioridades para Entre Ríos, entre las que se encuentran no sólo la reactivación de las vías navegables, sino también la función preponderante que la represa de Salto Grande debe tener para el desarrollo de la región, la continuidad de obras esenciales como los hospitales del Bicentenario en Gualeguaychú y de la Baxada en Paraná, y obras de infraestructura vial para poder sacar la producción entrerriana al mundo", enumeró Kueider.Por último, el senador Nacional puso de relieve que tanto el presidente como el gobernador Bordet "comparten la misma vocación de diálogo y de articulación entre los distintos sectores de la política, que es algo que la ciudadanía viene reclamando hace tiempo para poder dar solución a los problemas del presente. Sabemos que este es el camino para empezar a reducir la desigualdad en la Argentina y encaminar al país y a la provincia a un destino de grandeza, desarrollo e inclusión".Durante su visita a la provincia, a tan sólo 24 horas de haber asumido el cargo, Fernández estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, de Vivienda, María Eugenia Bielsa, y por el secretario de Medios, Juan Pablo Biondi. El presidente entregó los atributos de mando para su segunda gestión al gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa provincial.