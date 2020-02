En aquel entonces, su sucesor José Carlos Halle, lo denunció por una adjudicación para tareas de refulado en la playa del balneario Thompson y la eliminación de punta del espigón contiguo al arroyo Las Viejas. La demanda de lesividad para anular ese decreto la promovieron los entonces funcionarios municipales Alejandro Cánepa, Guido Zuffiaurre y Fernando Quinodoz. Los delitos que se imputaban eran los de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.En resumen: debían pagarse 429.912 pesos, pero el dinero acordado con la empresa local JAP, Obras hidráulicas y portuarias, nunca se otorgó porque la gestión carecía de fondos. Pero Solanas, antes de terminar el mandato, reasignó partidas y emitió una orden de pago. Halle asumió y anuló esa decisión bajo el argumento que no había contrato. Punto.La cuestión administrativa se judicializó, aunque sin éxito. La Justicia decidió archivar la denuncia.En noviembre de 2018, una década después, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull decidió desarchivar la causa. ¿Fue realmente una iniciativa del fiscal? Posiblemente no.La reapertura de la pesquisa se dio en un momento político de alta tensión. Por esas semanas en el seno del oficialismo Gustavo Bordet definía si sellaba la unidad con el kirchnerismo, cosa que sucedió; o iría por separado. Solanas era, en ese entonces, el nombre de Unidad Ciudadana para dar la pelea por la Gobernación.Ya no en el ámbito kirchnerista, sino en todo el arco oficialista no dudaron que la reapertura de esa causa fue sugerida desde adentro del peronismo. Solanas debió presentar abogados.A un año y cuatro meses del desarchivo, los representantes del ahora diputado provincial no recibieron una sola notificación respecto a la causa, lo que indica que no se ha movido un ápice. Todo indica –según reconstruyó Página Judicial – que va camino a un segundo archivo. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se decidió reabrirla? ¿Aparecieron elementos nuevos para hacerlo? ¿Para qué o con qué sentido se hizo? Esas preguntas no se contestaron.Pero el silencio delata.Sectores de la política y el Poder Judicial se entrecruzan al momento de defender intereses en común. Las reformas política y judicial quizás no den respuesta a este desvarío institucional, porque los mecanismos no son siempre el problema, sino que éstos suelen radicar en las personas.