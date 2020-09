Redacción de Página Política De la

Contexto

“Los policías no son un sindicato sino una fuerza estatal que no deja de tener mucho que aclarar respecto a la violencia institucional y particularmente ante la muerte de Facundo Castro ante la cual exigimos el urgente esclarecimiento y el juzgamiento de los responsables”, distinguió CTA.“Las policías han sido utilizadas para ser mano de obra contra procesos populares de transformación cuando en la patria grande latinoamericana gobiernos progresistas se parecían a sus pueblos. Lo hicieron en Ecuador contra Correa, en Bolivia contra Evo, en Venezuela contra Chavez y Maduro y en Argentina contra Cristina Fernandez de Kirchner”, advirtieron en un documento.“Nada es casual y estos hechos se suceden a hechos violentos en marchas anticuarentena y contra el intento de recuperar Vicentin a favor de la soberania alimentaria, los oscuros dichos de Eduardo Duhalde y militares que homenajean al terrorismo de Estado. Todo atizado por un monopolio de medios de comunicación cuyo discurso no escatima en manipulación, odio exacerbado y negacionismo histórico”, fustigó la CTA Entre Ríos.“Los trabajadores no nos confundimos. Pelear por un salario digno, para lo que demandamos una paritaria para discutir de igual a igual no nos unirá jamás con las movidas destituyentes antes que el gobierno nacional de Alberto Fernandez cumpla 9 meses de mandato constitucional”, subrayó la organización que llamó a las organizaciones “del campo popular” a “estar alertas y multiplicar posicionamientos unitarios en rechazo a todas las expresiones golpistas que fogonean la dinámica destituyente, donde las y los trabajadores siempre salimos perjudicados”.“No nos confundimos, no minimizamos, no nos corremos de nuestras luchas y nuestra línea histórica”, concluye el texto que reedita la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” junto con la de “democracia si, monopolio no”.