La provincia de Entre Ríos tiene un bono por el valor nominal de 500 millones de dólares, deuda que fue emitida en 2017 durante el primer mandato de Gustavo Bordet. En ese momento, significó un ordenamiento de la deuda, puesto que se venía de emisiones a corto plazo durante la gestión de Sergio Urribarri.Este bono fue emitido en dos series, una por 350 millones de dólares y otra por 150 millones. En los dos casos, los cupones vencen en febrero y en agosto y pagan un interés del 8,75%.En tanto, los vencimientos de capital están previstos para 2023, 2024 y 2025.En un detallado informe publicado por Entre Ríos Diario, el periodista Exequiel Fresler dio detalles de la deuda que tiene los municipios, quienes pudieron acceder a esa herramienta financiera luego de que la Legislatura se lo permitiera. Fue la moneda de cambio de la oposición a cambio de aprobar el endeudamiento de Bordet. Del total, un 16 por ciento podía ir para las comunas.La deuda se tomó en 2017 y los primeros desembolsos fueron en 2018 a un valor (en promedio) de 20 pesos; mientras que el último pago fue en febrero pasado, ya a un valor de 70 pesos más los impuestos.Son 17 los municipios que optaron por tomar deuda en aquel 2017.Sergio Varisco tomó una suma de U$D 7.345.306,00.Lo sigue Concordia. Enrique Cresto solicitó U$D 4.556.117,00.Chajarí, con Pedro Galimberti (Cambiemos), lo hizo por U$D 1.246.200,00.En Victoria el intendente Domingo Maicco (Cambiemos), como Galimberti fue reelecto, contrajo compromiso por U$D 1.092.074,00.La ciudad de Federación en 2017 gobernada por Carlos Cecco (Cambiemos) tomó deuda por U$D 870.000,00. Hoy el intendente es el peronista Ricardo Bravo.Crespo, gobernada entonces por el reelecto Dario Schneider (Cambiemos), se endeudó por U$D 834.883,20.Santa Elena se comprometió por U$D 582.240,00. La ciudad de las costa del Paraná estaba gobernada por Silvio Moreyra y volvió a manos de Domingo Daniel Rossi.Por U$D 498.770,00 se endeudó La Paz. Gobernada por el reelecto Bruno Sarubi (Cambiemos).U$D 483.854,00 fue la deuda que tomó el intendente reelecto de General Ramírez José Vergara (Cambiemos).El hoy diputado provincial Uriel Brupbacher (Cambiemos) le dio el mando de Viale a Carlos Weiss (Cambiemos). Además del mando, dejó un compromiso por U$D 469.066,00.U$D 436.000,00 es el endeudamiento al que accedió Bovril. En esta ciudad también hubo cambio de mando aunque no de espacio político, Alfredo Blochinger (Cambiemos) le dio el lugar a Victor Valenzuela.En San Benito, Exequiel Donda (Cambiemos) tomo deuda por U$D 435.614,00.U$D 350.000,00 es el monto que requirió el reelecto Rafael Cavagna (Cambiemos) para Nogoyá.Carlos Lencina (Cambiemos), intendente de Hernandarias, se endeudó por U$D 346.901,00.En Pronunciamiento Ricardo Sandoval (Cambiemos) se endeudó por U$D 247.368,00.Alcaráz tomó deuda por U$D 230.000,00. Dario Pfenning (Cambiemos) se endeudó y hoy sigue a cargo del municipio.Por último, Piedras Blancas se endeudó por U$D 161.000,00. Julio Weisheim (Cambiemos) le pasó el mando a Jorge Mesquida (PJ).Estas 17 ciudades tomaron deuda por un total de U$S 20.185.838,20.De los municipios más grandes hubo dos, gobernador por el justicialismo, que no lo hicieron: Concepción del Uruguay, en la gestión de José Eduardo Lauritto; y Gualeguaychú, con Martín Piaggio. Éste segundo fue reelecto. Federico Bogdan, reelegido el año pasado por Cambiemos, tampoco acudió al endeudamiento.