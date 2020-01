Redacción de Página Política De la

El encuentro, convocado en reclamo al nuevo esquema de retenciones dispuesto por el gobierno nacional, fue el ámbito para “discutir la situación del campo entrerriano, las distintas realidades que vive cada sector productivo y cada economía regional”, según se informó en un comunicado enviado a Pagina Política.“Además de productores de distintos rincones de la provincia, participaron del encuentro dirigentes de las entidades de Entre Ríos y de la Mesa de Enlace nacional. Puntualmente, estuvieron presentes, entre otros, José Colombatto y Nicasio Tito, presidente y vive respectivamente de Farer; Elvio Guía y Matías Martiarena por FAA; Walter Feldkamp por SRA y Daniel KIndebaluc por Fedeco (también secretario de Coninagro). En tanto, llegaron especialmente Jorge Chemes por CRA; y Carlos Achetoni, de FAA”, se repasó en el texto. También estuvo presente el senador nacional de Cambiemos, Alfredo De Angeli.Luego de varias horas de debate, se rubricó un documento que, entre otros puntos, manifiesta “el compromiso con el trabajo, con nuestra vocación productiva, transformadora de la realidad, generando riqueza genuina, base de todo desarrollo económico que permite lograr sociedades prósperas y sin desequilibrios”.Se rechazó “ell aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia”.Para los presentes en el encuentro se trata de una “nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el Estado” que “sólo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental”.“No vemos hasta el presente -reclamaron- que semejante sacrificio solicitado al sector sea acompañado por los poderes del Estado, ni en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial”, y agregaron que no han percibido “proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas”.“Rechazamos todos los intentos de algunos sectores de la política o de la sociedad de imponer un relato sobre que el sector tiene rentas extraordinarias o no es solidario, lo que no solo lleva a posturas muy alejadas de la realidad, sino que estimula el enfrentamiento entre los argentinos”, se argumentó.Se reclamó “reglas claras” para la economía de una provincia “diversificada en su producción” que hoy tiene “una grave situación de todos los sectores: ganadería, tambo, arroz, citricultura, etcétera”.Plantearon además que la “desmedida presión fiscal” se ha dispuesto sin resolver “el impacto negativo de las tasas interés en los productores endeudados”.“El hambre en nuestro país no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones por ejemplo, en más de 180 mil millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en qué se gastaron”, disparó la Mesa de Enlace que solicitó “la urgente reglamentación” de la ley de Solidaridad Social respecto de la segmentación prevista “en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del presidente Alberto Fernández”.La asamblea resolvió sostener el estado de alerta y movilización y facultar a las entidades de la mesa “a realizar todas las gestiones y acciones gremiales necesarias, en pos de la defensa de los productores agropecuarios y sus familias”.