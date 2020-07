Redacción de Página Política De la

Con el voto mayoritario del peronismo y el rechazo de la bancada de Juntos para el Cambio, se sancionó el proyecto que declara en la provincia la emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional.El senador de La Paz, Amilcar Genre Bert, fue quien tomó la palabra en defensa del proyecto cuestionado además por el conjunto del sindicalismo en Entre Ríos y en particular por las organizaciones gremiales de los docentes y estatales.Genre Bert puso de manifiesto el carácter extraordinario de la pandemia que fundamenta el proyecto de ley que regirá por un año, con la opción de una prórroga única de seis meses. Subrayó la necesidad de fortalecer el rol del Estado y se ocupó en enmarcar en un carácter solidario el mayor aporte que deberán hacer a la Caja, los jubilados y activos que perciben salarios de más de 75 mil pesos.En sintonía con lo que luego expuso el senador Horacio Amavet, Genre Bert también apeló a la crítica a la gestión de Mauricio Macri y su impacto en la economía de la provincia, contexto que se vio agravado por la pandemia.Por su parte, el presidente de la bancada, Armando Gay, puso de relieve que la iniciativa se basa en dos ejes, “solidaridad y progresividad”. “Es la capacidad contributiva aunque algunos quieran tergiversarlo”, cuestionó.Desde la oposición, Rubén Dal Molin y Francisco Morchio quitaron la pandemia como argumento de la crisis en Entre Ríos. “Hace 10 años que tenemos déficit”, remarcó el legislador de Federación.Remarcaron “los adelantos de coparticipación” y la asistencia de Nación a la provincia en tiempos de Macri.Morchio se enfocó en marcar su pretensión de “ser una oposición responsable” y destacó el diálogo con el oficialismo, ante lo cual puso de relieve su “sorpresa” por la decisión del peronismo de “imponer las mayorías”.El legislador de La Paz acusó a la oposición de “optar siempre” por la emisión de bonos, las medidas de ajuste, el endeudamiento. “Quienes siempre eligen estas opciones y hasta llegaron a aplicarlas todas juntas, hoy nos quieren correr por izquierda a nuestro gobierno”, cuestionó. Genre Bert aseguró que la emergencia votada “es por el contrario una alternativa distinta que tiene que ver con regular la solidaridad de quienes puedan hacer el esfuerzo de sobrellevarlo”.“Entendemos que los valores límites pueden verse de una manera en una economía normal. Pueden ser valores que no deberían asumir determinados esfuerzos. Pero este no es un contexto normal”, apuntó el legislador que se explayó en datos para minimizar el impacto de la ley en los trabajadores y pasivos.“Me asombra por ahí la mirada de algunos actores políticos, sindicales, mediáticos que hablan de un ajuste feroz para el trabajador más débil. Faltan a la verdad”, remarcó y concluyó: “Esta es una medida progresiva y progresista”.En este marco, Gay añadió más tarde en la sesión que los sectores alcanzados perciben “por lo menos el doble de la canasta básica” y también “a funcionarios, legisladores y jueces”.Destacó además que este proyecto “controla los aumentos de salarios con regímenes especiales” y “nadie tendrá un aumento mayor a lo que se establezca en paritarias para todos los trabajadores”. “El impacto de la pandemia no es igual para todos”, redondeó el senador de Concordia.La estrategia de la oposición fue desmarcar la crisis del contexto de pandemia. “Hace 10 años que tenemos déficit”, argumentó Dal Molin y repasó los números del endeudamiento provincial.“Es oportuno que nos digan cómo vamos a salir porque lo que se aprueba hoy no alcanza a ser un parche”, dijo. “Este es un ajuste sobre empleados y jubilados. No es necesario hacernos los desentendidos”, definió el dirigente de Federación.Morchio fue “a las formas” y expresó su sorpresa por la decisión del peronismo de apurar el debate del proyecto evitando “la búsqueda de consensos”.Tras cuestionar los puntos, y explayarse en el impacto que tendría el mayor cobro de impuestos a los propietarios de más de mil hectáreas, al sector financiero y a la venta de medicamentos al por mayor, Morchio expresó: “Quiero creer que esto es temporal” dijo y buscó desmentir esa posibilidad con ejemplos que sobran en las cuentas públicas.Finalmente, el senador del PRO dijo “aplaudir cada año” cuando el gobernador anuncia “que este es el año de la reforma política, la reforma electoral, la reforma judicial, la reforma previsional”. “Aplaudo pero no quiero ser una oposición ingenua”, cuestionó.