A trotar

Duros y dialoguistas

La cuarentena había condenado al bajo perfil a muchos legisladores. A excepción de los jefes de bloques, que por su rol mantuvieron protagonismo y hasta fueron los únicos que por razones sanitarias pisaron los recintos, el resto de los diputados y senadores siguieron haciendo política en pantuflas, desde sus casas y con problemas para encontrarle la vuelta al audio, o acomodar adecuadamente las cámaras en los Zoom de las sesiones.En estos extraños meses de cuarentena, la oposición en Entre Ríos se redujo a un par de rostros, la de los jefes de los bloques de diputados de la UCR, Gustavo Cusinato y de PRO, Esteban Vitor. Más allá de las ventajas que le otorgó el cargo, ambos legisladores supieron encabezar los planteos más críticos de la oposición.No ocurrió lo mismo, con Juan Domingo Zacarías. A pesar de que, como presidente de su bloque unipersonal (del Movimiento Social Entrerriano), fue parte de reuniones clave y estuvo presente en las sesiones, el diputado de extracción peronista guardó un perfil menos crítico que sus compañeros de bancada de la UCR y el PRO.Aunque tuvo una presencia activa, no destacó en estos meses el presidente del bloque de senadores, Francisco Morchio (PRO). Al menos a la hora de fijar posiciones sobre asuntos sensibles fue superado en el debate mediático por su par radical, Rubén Dal Molín.No hubo mucho más para ver en la oposición entrerriana. De vez en cuando, algún planteo del diputado Nicolás Mattiauda (PRO), o de sus pares Gracia Jaroslavsky (UCR), Eduado Solari (UCR) o Julián Maneiro (UCR), rompía ese silencio opositor.La diputada Lucía Varisco, por ejemplo, fue título alguna vez. Pero no por su tarea legislativa, sino por las alusiones a la situación judicial de su padre, el ex intendente Sergio Varisco.En el orden estrictamente partidario, sólo el Comité Provincial de la UCR, que presidente Leandro Arribalzaga, marcó presencia en estos meses de restricciones sanitarias. En cambio, el PRO que preside el diputado Gustavo Hein, guardó un rotundo silencio.La emergencia de Bordet le hizo cambiar las pantuflas por zapatillas a varios legisladores de la oposición. Algunos de ellos pudieron dar su primer trote legislativo y político gracias a la iniciativa del gobierno peronista que los terminó ubicando en su rol opositor. Tras meses de confinamiento, al fin pudieron sacar la cabeza.Por primera vez en este período legislativo, por ejemplo, los siete diputados provinciales de la UCR participaron de un exitoso Zoom con un amplio abanico de dirigentes y militantes que les permitió evaluar la emergencia de Bordet.Por primera vez en estos meses excepcionales pudieron hacer política, adquirieron un protagonismo que hasta ahora no habían tenido. Siempre dentro del círculo rojo, claro. Por estos días, por caso, en los grupos de Whatsapp de Cambiemos se multiplicaron comentarios y links de notas en las que los legisladores fijaban posición, o recibían el agradecimiento de los gremios por haber rechazado la emergencia.Cambiemos ha sido noticia esta semana en los medios porteños por las diferencias entre duros y dialoguistas, que expuso más que nunca la solicitada en la que se calificó al asesinato de Fabián Gutiérrez como un crimen de "extrema gravedad institucional".La apresurada e inconsulta solicitada, promovida por la presidenta del PRO Patricia Bullrich, agravó las diferencias que se venían expresando en la coalición opositora desde fines del año pasado, en la definición de su nuevo rol opositor. Y que se hicieron más evidentes con la aparición de la pandemia.Desde entonces hay un debate abierto en Cambiemos sobre qué pagará electoralmente mejor: una oposición dura o una dialoguista. Dependerá de cómo terminen resolviéndose las cosas. Como nadie lo sabe, la discusión sobre el rol opositor se mantiene vigente. Está claro que para los duros (Macri, Bullrich, Pichetto) el negocio es que las cosas le salgan mal a Alberto Fernández. Cuanto peor, mejor.Esa lógica con la que se estructura la interna de Cambiemos en Buenos Aires (y que por estos días se aprecia con más claridad que nunca) no es la que ordena a Cambiemos de Entre Ríos, como ha publicadoen distintas notas.Los halcones no tienen un alto vuelvo político en Entre Ríos. No hay macristas de peso que tengan a Macri como jefe. No hay dirigentes con volumen político que se referencien con Bullrich. La pata peronista de Cambiemos no simpatiza con Pichetto.Hay figuras cercanas a Macri, como el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, a quien el ex presidente ha alentado para que juegue políticamente en la provincia, pero que carece de un grupo o línea interna que lo sostenga.En el Congreso, el senador Alfredo de Angeli puede anotarse dentro del ala combativa (fue candidato por decisión de Macri) y el diputado Gustavo Hein es parte de los dialoguistas (fue candidato por decisión de Frigerio). Pero el resto de los legisladores no encaja en esas categorías.Más que duros y blandos contra el gobierno, entre los radicales de Entre Ríos se atisba una divisoria de aguas entre duros y blandos contra el PRO. En esta nueva etapa opositora y ya sin el gobierno nacional ordenándoles la interna, han cobrado fuerza los radicales que buscan recuperar su identidad, aunque eso no signifique necesariamente una ruptura con sus socios en Cambiemos. Pero ese ya es otro tema.