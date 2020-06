Redacción de Página Política De la

La masa salarial mensual de la administración pública provincial, asciende a 8 mil millones de pesos anuales. El medio aguinaldo que debe pagar el estado con el sueldo de junio es de 4 mil millones.En este primer semestre de 2020, el ministerio de Salud y los hospitales van a recibir al 30 de junio 2.000 millones de pesos, esto significa el doble de lo que estaba presupuestado sin pandemia.El gobierno de Gustavo Bordet tenía previsto cerrar el primer semestre del año con superávit. Pero en estos seis meses la caída de la recaudación (entre lo que estaba presupuestado y lo que se recibirá por coparticipación nacional y recaudación propia) fue de 3.300 millones de pesos.Es decir que lo que el Ejecutivo proyecta recaudar en un año con su ley de emergencia no alcanza ni para cubrir la caída de recaudación del primer semestre de 2020.“Sirve igual, porque nadie puede determinar lo que va a pasar en el segundo semestre y el Estado tiene que seguir funcionando. Si esta caída de recaudación continúa, habrá que buscar la forma de sostener esto, ir a los sectores que hoy tienen capacidad de ser solidarios”, advirtió Ballay al programa radial En el Dos mil También (FM Litoral).Ballay explicó que como no se pueden modificar alícuotas en el impuesto a los Ingresos Brutos porque el Consenso Fiscal suscripto entre Nación y las provincias fija topes, se modificó la base de cálculo (la base imponible).Implica anualmente un incremento de aportes de los bancos de 350 millones de pesos.Con las droguerías, Entre Ríos se pone a tono con la Región Centro en la alícuota de Ingresos Brutos. Santa Fe les cobra el 4,5% y Córdoba tiene un esquema que va del 3,5 al 5% de acuerdo al nivel de facturación. El consenso fiscal fija un tope del 5%. En Entre Ríos esta vigente el 1,6%. La ley de emergencia lo lleva al 4%, por debajo de lo que el consenso fiscal establece y un promedio de la Región Centro.El aumento en la recaudación a las droguerías suma 270 millones anuales.Si se agregan los 160 millones anuales que se espera reunir por afectación a los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas, el total de la recaudación suma 780 millones de pesos anuales.Esos recursos nuevos que se generen van a ser coparticipado a los municipios, a diferencia de la última emergencia que modificó impuestos en 2013, con el adicional aplicado al impuesto inmobiliario y al automotor.El dato es importante en términos políticos, dado el reclamo que han venido sosteniendo los intendentes de Cambiemos para que se coparticipen los ingresos especiales que llegan de Nación a la provincia en el marco de la emergencia.La emergencia incrementa el aporte personal de los activos a la Caja de Jubilaciones a todos los agentes que superen los 75 mil pesos de sueldo. Eso implica que el 80% no verá resentido su salario (continúan aportando el 16%). Se agrega una escala que va al 18% (de 75 a 100 mil), el 20% (de 100 a 200 mil) y de 22% para más de 200 mil.A un sueldo de más de 300 mil pesos, se le aplican los 6 puntos más (de 16 a 22%) que son 18 mil pesos; pero se le retienen 6.300 pesos menos de Ganancias. En definitiva, cobrarían 11.700 pesos menos (el 3,9% en su sueldo de bolsillo, ya no el 6% más que van a aportar a la caja). Los jueces no pagan Ganancias, por lo tanto el aporte de 22% implicará, en este ejemplo de 300 mil, unos 18 mil pesos.El recorte a los pasivos es similar, pero como no tienen aporte se constituye un aporte extraordinario. Hasta 75.000 mil pesos (el 84% de los jubilados) no se les toca el salario. Se arranca con un 4% de aporte de 75 a 100 mil; 6% de 100 a 200 mil; 8% de 200 a 300 mil; y 10% a las jubilaciones mayores a 300 mil pesos. En Entre Ríos hay 343 jubilados provinciales que ganan más de 300 mil pesos mensuales.Ballay estimó que el ahorro generado es de 725 millones en activos y 720 millones en pasivos.