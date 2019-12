Redacción de Página Política De la

La resolución del ministro de Agricultura, Luis Eugenio Basterra, eliminó la fórmula de fijar como derecho de exportación $ 4 por dólar exportado que estableció el gobierno de Mauricio Macri para los cereales y otras materias primas, por lo que la soja en principio, quedaría en 30% (18% más 12%). Otros productos pagarán 9% y algunos quedarán en $ 3 por dólar, que hoy implica 5%.El director y máxima autoridad de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos y segundo a nivel nacional, Elvio Guía, cuestionó la medida, entre otras cosas, porque no fue consultada con el sector.“Otra vez las viejas prácticas políticas aparecen. Modificación de derechos de exportación más allá de los números y porcentajes. Lo que molesta es la forma sin consenso, sin diálogo, volviendo al pasado, volviendo a la imposición”, dijo en su perfil de Facebook.

Muy mal comienzo de la nueva política agropecuaria: Persecución a dirigentes rurales y aumentos de impuestos por decreto, sin el diálogo con las entidades que nos prometieron. Un retorno a las peores prácticas del pasado. https://t.co/JTN2U7B3bR — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) December 14, 2019

En tanto, el entrerriano y flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo: “Es increíble que del sector que más recursos le da al Estado no no tenga pleno reconocimiento. Se sigue viendo al campo como una fuente de recursos fiscales; no se toma conciencia del lugar que ocupa en el país. Hasta el momento no tuvimos ningún contacto con el ministro Luis Basterra. Nos tendrían que recibir para intercambiar cómo se sigue para adelante. Es fundamental que nos escuchen”.El senador nacional y referente de FAA, Alfredo De Angeli, diagnosticó un mal comienzo del gobierno nacional con la medida.