En los primeros días de febrero Bahl la llamó y le dijo que quería que la acompañe en el binomio. Le pidió que no le conteste inmediatamente y que lo piense con Gustavo, su esposo.Zoff ingresó a la función pública en el 2005 y se sentó en una silla del área contable de la Dirección de Obras Públicas que conducía Bahl. Por la tarde se desempeñaba en el estudio contable de su padre. Dos años después, cuando el actual intendente asumió en el Ministerio de Gobierno, la joven contadora ascendió al lugar que le dejaba el flamante ministro. No fue Bahl quien llevó a Zoff a trabajar en el ámbito público. Se conocieron allí mismo.La flamante presidenta del Concejo Deliberante fue escalando en la estructura contable de la cartera de Gobierno hasta que en 2011 se convirtió en subsecretaria de la Administración.Sin militancia política, al peronismo lo respiró recién en Casa de Gobierno. Desde el ministerio se constituyó el espacio Convicción Peronista en el que se iba a apoyar Bahl para posicionarse de cara a la interna de 2015. Su fichaje familiar no tiene un capítulo político. Lo público tampoco estaba en su hoja de ruta ni en el legado familiar. El más chico de sus hermanos, Pablo, es el otro servidor público de la familia: se desempeña como fiscal en Paraná.En la campaña 2015 Zoff acompañó, en la medida en que pudo, al entonces precandidato para la Gobernación. Con gracia la ubican en el “grupito de los contadores” en el que tributan Maximiliano Argento y Emmanuel Redondo. Ambos estuvieron en el área de administración del Senado con Zoff los últimos cuatro años y hoy forman parte del gabinete municipal.De perfil híper estructurado, Zoff aprende día a día cómo funciona el Concejo Deliberante, pero ya no tanto desde las planillas sino también desde una óptica más política. En el cuerpo que preside habitan 153 empleados, además de los concejales. Desde la oposición le reconocieron buen trato.La acompaña, como secretario del Concejo, Gerardo Pastor. Abogado. Su visión en la conformación de equipos es similar a la que se le endilga a Bahl. Aparece en reiteradas ocasiones la palabra currículum. Por eso, quizás, sea lógico y entendible que su hombre más cercano en la gestión, como Pastor, sea de Federal. Serían los pergaminos profesionales los que se sobrepusieron a los políticos o territoriales.Sin un equipo de prensa que la acompañe a todos lados, prefiere seguir cultivando el bajo perfil aunque sabe que lo va perdiendo de a poco.Cerca de ella dicen que tiene una obsesión por cambiar la lógica burocrática en la administración del cuerpo deliberativo que conduce. Un ejemplo ilustra esa pretensión. Cuando se hizo cargo de la Presidencia necesitaba un sello, lógicamente, para iniciar expedientes y demás. Lo pidió. Los días pasaban y el sello no aparecía. Cuando se percató que lo necesitaba llamó a un empleado, metió la mano en el bolsillo y le pidió que le haga hacer uno. Le advirtieron que eso no se podía y que debía iniciar el trámite en el área de suministros, lo que llevaba un tiempo más del ya transcurrido. Allí cayó en la cuenta que la ordenanza contable por la que se rige el cuerpo, aunque con decretos en el medio, es de 1975. Quiere cambiarla.Como en los días posteriores de aquel 27 de diciembre de 2018, no se imagina nada en el plano de una carrera política. Asegura que cortará una racha de viceintendentes que terminaron mal con el jefe comunal. La realidad la vive día a día, pero no parece dejar que toda fluya. Su perfil de WhatsApp lo dice todo: everything is a choice (todo es una elección).