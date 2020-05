Bien ha dicho el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que existe una gran diferencia –por estos días– entre quienes tienen responsabilidades de gobierno y aquellos que arriesgan opiniones y críticas desde un lugar de mayor comodidad, sin tener que afrontar las responsabilidades propias de situaciones graves e inéditas que enfrentan quienes gobiernan.Quienes estamos en funciones, sin diferencia alguna entre oficialistas y opositores, nos encontramos cotidianamente sorteando dificultades, imaginando soluciones, fortaleciendo controles para preservar lo logrado con la política de aislamiento social. Allí, en esas circunstancias de ejercicio concreto del trabajo de gobierno, no queda tiempo para marcar demasiadas contradicciones. Menos aún para la diatriba y el agravio.El gobernador Gustavo Bordet y todo el equipo provincial, tanto como las autoridades de cada localidad, trabajamos a diario en contacto con las diferentes realidades de las ciudades, comunas y juntas de gobierno, pero además –en la etapa o fase que atravesamos por estos días– se agregan elementos que nos compelen a adoptar nuevas formas, puesto que las actividades comerciales, industriales, recreativas y de movimiento de regreso a casa autorizadas gradualmente, nos han obligado a establecer protocolos para cada caso, documentación adecuada y formas diferentes de ejercer el poder de policía provincial y municipal, en cada caso. Además de afrontar la pandemia, se ha tratado de mantener un Estado presente, sin abandonar obras ni gestión de sus organismos fundamentales y en esta semana, se han restablecido no solo los plazos administrativos sino más funciones estatales para acompañar cada vez más una recuperación de actividades suficientemente cuidada y administrada.Los mayores esfuerzos los vienen realizando los equipos de salud, que, comandados por la ministra Sonia Velázquez, procuran sostener en Entre Ríos los mayores cuidados para posibilitar la contención de la expansión de la enfermedad, sobre todo porque estamos ingresando en el invierno, que trae otras enfermedades propias de la época.Quiero expresar claramente (quienes me han seguido y conocen lo saben): no dedico un solo minuto de la vida a ninguna práctica, ni idea, ni gestión que sea para dañar a las instituciones o a otras personas. Toda la labor desarrollada por el equipo del Ministerio, con el que el gobernador me ha honrado, está vinculada a la construcción de un mejor funcionamiento y orientada al mejor cumplimiento de los organismos bajo mi competencia. Por eso, pueden ver los logros de los años en que he participado en política y verán que pueden quedarse tranquilos: no encontrarán en mi persona una injerencia indebida en otro poder del Estado. Pueden verlo también en el nivel de actividades diarias que sostenemos, que ocupa mañanas y tardes en incesante labor.Como ministra de Gobierno y Justicia, tengo diálogo permanente en torno a las cuestiones vinculadas a mi cartera, reuniones y trabajo compartido. Así, durante años y en los distintos cargos que he ocupado con responsabilidad, he trabajado: por la reforma constitucional de 2008, por la ley de responsabilidad del Estado, por la sanción de la Ley Procesal de Familia, por la puesta en vigencia de la ley de narcomenudeo, por la sanción de un nuevo diseño del Patronato de Liberados y por el concurso de dicho cargo que se ha realizado recientemente, por la introducción de mejoras en el Poder Judicial, desde lo que compete al Poder Ejecutivo (edificios, terrenos, propiciar transferencias, etcétera), por la implementación en la provincia del nuevo sistema de juicio por jurados, entre otras innumerables acciones en estos cuarenta años de mi carrera profesional y política.Quienes imaginan otra cosa podrán comprobar, en mi trayectoria, que no hallarán conductas que infrinjan ni rocen siquiera, el orden jurídico. Tengo otras formas de entender la política y me cuesta entender las acusaciones infundadas y el agravio. Muchos de mi generación, que han trabajado por la conquista de la democracia, por la vigencia de los derechos humanos, por la igualdad de género, podrán dar cuenta de las mismas formas de ejercer el poder, y aun la crítica, dentro de un sistema que atesoramos porque hemos peleado por él. Porque aun siendo adversarios, entendemos que se debe obrar con respeto y buena fe.(*) Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos.