Las estadísticas no dejan lugar a ambigüedades, las mujeres estamos menos presentes en el mercado laboral, más desocupadas, más precarizadas, tenemos en promedio mayores niveles educativos y ganamos menos. ¿Cómo se explica?Una constante se evidencia a nivel mundial: el 42% de las mujeres no pueden conseguir trabajo remunerado porque son responsables de todos los cuidados de sus hogares y las personas que allí habitan. Asimismo, el hecho de asumir la responsabilidad por estos cuidados atenta contra la participación de una enorme proporción de mujeres en el mercado de trabajo, propiciando su precarización, empobrecimiento y desprotección social.El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado refiere a aquellas actividades que se realizan en el interior de los hogares y tienen que ver con el cuidado de sus miembros y del espacio en que se habita. A pesar de que actualmente no se recibe un pago como compensación por esa tarea, se trata de una actividad imprescindible, ya que permite que otras personas satisfagan sus necesidades (alimentación, vestimenta, educación, etc.), cuenten con un espacio habitable para desarrollarse y puedan acceder al mercado de trabajo, a la educación o simplemente disfruten de su tiempo libre.Las estadísticas afirman que en nuestro país por cada 10 mujeres hay 9 que se ocupan de estas tareas sin recibir compensación monetaria. Dedican a ellas un promedio de 6,4 horas diarias. Como consecuencia de esto observamos que las mujeres sostienen una participación notablemente más baja en el mercado laboral y una precarización evidentemente más alta.Pero si esta actividad es tan valiosa en término de reproducción social ¿qué pasaría si lográsemos cuantificarla? Eso se preguntaron desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género y gracias a esa inquietud tuvimos acceso a un informe revelador por su contundencia.De la estimación y monetización del trabajo no remunerado se llega a la siguiente conclusión: si pudiésemos poner un valor en dinero del aporte que significa el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a la economía nacional, estaríamos hablando de la cifra de $4.001.047 millones de pesos anuales.Para que podamos dimensionarlo, se trata del sector que, de ser pago, implicaría el mayor aporte de toda la economía al PIB (magnitud de la macroeconomía que expresa de manera acumulada la totalidad de bienes y servicios producidos en el país durante en un año para consumo final) con un 15,9%, dejando tras de sí en segundo lugar a la industria con un aporte del 13,2%, y al comercio con un 13%. Representa asimismo más de dos veces el sector de transporte y comunicaciones sumadas, y casi cuatro veces al sector de construcciones.Pero como venimos afirmando, ese aporte al Producto Interno Bruto es desigual, ya que en un 75,7% (en dinero $3.027.433 millones de pesos) proviene de tareas realizadas por mujeres, que dedican en conjunto, 96 millones de horas diarias de trabajo gratuitas a las tareas del hogar y de cuidados.En el actual contexto de pandemia la situación se ha incrementado; estimaciones afirman que el aporte ha aumentado en 5,9 % por una parte, por el aumento de tareas de cuidados y por la otra por la caída de la actividad productiva. Este dato muestra a las claras que en un contexto de emergencia es la economía de los cuidados la que ha hecho posible el sostenimiento de la trama social.Las tareas que se realizan de manera no remunerada sí significan un costo para quienes las realizan, ya que atentan contra la autonomía en sus elecciones respecto del trabajo, de la educación y de sus ingresos. Las investigaciones tendientes a medir el aporte en la economía intentan contribuir a mostrar la necesidad de redistribuir la carga del sistema de cuidados para volverlo más equitativo y sacarlo de la esfera de la intimidad, tornándolo una cuestión de acceso a los derechos y consecuentemente una cuestión política.La visibilización de lo que hasta hace poco no se apreciaba es el primer paso para que la igualdad se vuelva una premisa, y no simplemente una aspiración. El cambio es tan necesario como factible.(*) Militante por la paridad y miembro de la Red para la Igualdad