Qué puede pasar

Efecto

Nuevo perfil

En forma electrónica, presentaron a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Paraná, las actas de las sesiones virtuales del Consejo Directivo provincial y de la Asamblea Provincial que el 5 de septiembre fijaron el cronograma electoral, con el 28 de noviembre como fecha de elecciones.Como en todo cronograma de una interna, el día clave es el de la presentación de listas, porque es cuando se sabe si fue posible acordar una lista de unidad o si las diferencias se deberán dirimir en las urnas, con la competencia entre dos o más listas. En este marco de pandemia, ese plazo, que se cumple el lunes 5 de octubre a las 14 horas, reviste aún mayor importancia porque, desde el punto de vista sanitario, lo que interesa es el acto comicial. Si hay o no elecciones.Entre la dirigencia con cargos dentro del PRO de Entre Ríos, existe la voluntad de arribar a un consenso para renovar la conducción partidaria provincial que desde 2017 encabeza el diputado Gustavo Hein.Pero nadie descarta que el inefable Hernán “Pichi” Blázquez intente lo que no logró en la pasada interna: armar una lista que fuerce la elección. La última vez le sirvió al menos para darse a conocer ganando algunos títulos periodísticos con sus, por momentos, escandalosos planteos. Pero el partido que controlaba sin fisuras el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio rechazó su lista por insuficiencia de avales.Si Blázquez se animó en 2017, cuando lo último que quería el gobierno de Mauricio Macri era internas partidarias, mucho más debería intentarlo ahora, cuando esa línea que baja del orden nacional cambió de sentido y se promueve la competencia interna.Pero, aún si se presentara una lista de consenso para el Consejo Directivo y la Asamblea Provincial, se especula con que podría haber más de una lista para las departamentales. No todas. Sólo Concordia y Paraná, los distritos con más afiliados. Aquí podría aparecer un poco más de política en la discusión.Habrá que ver si Roberto Niez resuelve llevar al terreno de una disputa electoral sus críticas sobre aquellas jugadas de Frigerio, mientras fue ministro, bajando a cada rato a Concordia para compartir escenario con el intendente peronista Enrique Cresto. Podría enfrentar en una interna a Eduardo Caminal, un hombre de Frigerio.Con la ex viceintendenta de Paraná Josefina Etienot retirada en principio del ruedo político, la interna de la capital provincial promete ser menos ruidosa. Habrá que ver si quien fuera su aliada, la diputada Ayelén Acosta, decide discutir el liderazgo partidario del ex concejal Emanuel Gainza en la ciudad capital. Claro que, para eso, la diputada provincial que hace un par de años vive en Escobar, provincia de Buenos Aires, debería volver a radicarse en Paraná. Al menos por un tiempo. Por lo pronto, el diputado Esteban Vitor (que ha sido aliado de Gainza) viene proponiendo el consenso.Los plazos están más que vencidos en el PRO entrerriano. Y hay una decisión que baja del orden nacional para regularizar el partido en todo el país, como oportunamente informóEse horizonte de corto plazo agrega una razón más para evitar la interna. Con 8.500 afiliados, a la elección partidaria podrían ir a votar, con toda la furia, unas dos mil personas. No es precisamente una demostración de fuerza de cara a la mesa de negociaciones en Cambiemos.Pero la comparación de tamaños con la UCR, que tiene 75.000 afiliados, ya se podría hacer ahora. Si lo que limita la pandemia es la concentración y desplazamiento de personas, tiene mucho más posibilidades de hacer una interna el PRO que la UCR. De hecho, los radicales se adelantaron a prorrogar el proceso para 2021.Para la lista de consenso del orden provincial, la dirigencia de PRO con la que hablóha repetido un criterio: buscar una renovación generacional, que abra espacios a referentes que no han ocupado cargos. Pero con una condición: que se levante el perfil bajo que ha cultivado Hein en la presidencia del PRO, con las limitantes que le impuso –más allá de su estilo moderado- ser intendente y parte de una fuerza que estaba en el gobierno nacional.En el orden nacional, el cargo partidario que ocupó Humberto Schiavoni durante el gobierno de Macri cobró valor una vez que el PRO dejó el poder y Patricia Bullrich se encargó de imprimirle su sello, con crítica sobre cada paso que dio Alberto Fernández.