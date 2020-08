El viernes pasado con la firma de Hernán Orduna; pero el contenido también de Daniel Irigoyen y Juan Javier García; se difundió un documento en el que se propuso una reforma tributaria. Básicamente a las plataformas digitales que, según estos tres ex intendentes, no tributan en la provincia. La propuesta, en rigor, fue una crítica si se la contextualiza: hace un mes se aprobó una reforma impulsada por Gustavo Bordet.El gobierno provincial respondió a los tres peronistas kirchneristas a través de un breve informe, en clave técnica, escrito en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). No fue una respuesta, sino una desmentida. Se expresó allí los tributos que pagan las plataformas y firmas trasnacionales que los ex jefes comunales propusieron gravar.A meses de un nuevo año electoral otra vez aparecen las diferencias que luego saldarán en una mesa Gustavo Bordet con un enviado del AMBA, desde donde se monitorea la política nacional y se contagia lo malo. El Covid-19 o la reforma judicial, por ejemplo. Ésta última mereció cambios por parte de senadores oficialistas que la mejoró sustancialmente. Por la comarca, excepto el concejal Sergio Elizar, nadie se dignó a sacar un comunicado en apoyarla. Se trata de un proyecto que el gobierno nacional decidió poner al tope de la agenda y ya está pagando costos.Martín Piaggio y Enrique Cresto se encontraron en un Zoom. Una anomalía para el intendente de Gualeguaychú que viene realizando charlas virtuales con dirigentes que están en la misma vereda. No es que el concordiense esté en otra vereda, sino que tiene las mismas pretensiones para 2023. Además Cresto está en todas las veredas. En la charla, a propuesta del propio Piaggio, se abordó lo que estaba sucediendo en los humedales. Fue interesante el ida y vuelta de un peronista y un peronista kirchnerista sobre un tema cuya bandera es casi exclusiva de la izquierda, el colectivo verde y Gualeguaychú. Incluso antes de que la postal diaria sea el fuego.Adán Bahl y Juan José Bahillo son los otros anotados para el 2023. Ambos no se mueven un ápice de lo vinculado a la gestión. En este contexto están en el lugar más incómodo. La ciudad y la reactivación económica son necesidades urgentes. El Intendente de Paraná intenta fotos políticas. Hizo un par de Zoom con Pablo Javkin, Horacio Rodríguez Larreta y con intendentes de Europa para hablar de la pandemia. El hilo conductor de latinoamericanos y europeos que se vieron las caras en una pantalla es la crítica a lo que se denomina “populismo”. El ministro de la Producción tiene atada su suerte a la confianza que –como a Stratta- le dispensa el Gobernador. Bordet habla con muy poca gente. Uno de ellos es Bahillo.La vacuna debería llegar en la primera parte del primer semestre, para que la mesa de candidaturas 2021 no sea virtual.