Ante el discurso de Bordet a los trabajadores nos queda la sensación de no estar en la agenda más que para ser ajustados. Insiste en reproducir mentiras propias de un doble discurso, como es por ejemplo que trabajadores estatales y docentes le ganamos a la inflación en 2019. Niega la realidad de nuestros salarios que pierden poder adquisitivo año tras año.Al mismo tiempo, sostiene trabajadores precarizados en el Estado y por más que diga que no hay impuestazos, los impuestos provinciales llegaron con más del 50% de aumento. Bordet dio un discurso que refleja la comodidad que le dan sus privilegios, la puerta giratoria que les garantiza siempre un puesto político y un salario escandaloso que nunca entran entre los sectores que “hacen los esfuerzos”.Anuncia nuevamente una reforma política que es cosmética, no puede pasar solamente por la incorporación de la boleta única y la perspectiva de género, que son absolutamente necesarias pero insuficientes para democratizar.Si no cuestionamos los privilegios políticos, es imposible atacar los problemas de fondo. Por eso todos los políticos deben ganar lo mismo que una directora de escuela y estar obligados por ley a atenderse en hospitales públicos y mandar a sus hijos a las escuelas públicas.Se anunciaron inversiones en infraestructuras con créditos internacionales, inversiones en puertos y trenes, todo al servicio de un modelo productivo extractivista y saqueador. Bordet expresó que nuestra provincia es una gran productora de alimentos, subrayó la calidad y trasabilidad y la necesidad de tener conciencia ambiental, y remata todo ese "embellecido" discurso con la firmeza de avanzar en buenas prácticas agrícolas, es decir sigue avalando las fumigaciones y el agronegocio. Los pueblos fumigados seguiremos luchando por otro modelo productivo, por una reforma agraria para que la tierra sea de quienes la trabajan, agroecológica porque con venenos no hay buenas prácticas y expulsando a las corporaciones de nuestra provincia.Citar al Papa no se puede dejar pasar por alto, la iglesia y el Estado tienen que ser asuntos separados. Por eso creemos necesario expresar que si la provincia eliminara todos los subsidios y excepciones impositivas, que le da a la iglesia e instituciones confesionales, tendría de donde aumentar el presupuesto para políticas públicas contra la violencia de género. La implementación de la ley Micaela sin presupuesto real es insuficiente. Además, nos parece oportuno repudiar la presencia de (Adán) Bahl y el silencio de Bordet sobre la necesidad de reincorporación e implementación del cupo trava en la ciudad y la provincia.Nos declaramos en estado de alerta. Los anuncios sobre la Caja de Jubilaciones no son en beneficio de lxs trabajadores y jubiladxs. La Caja de Jubilaciones no es esencialmente deficitaria, el problema son los desmanejos políticos y la destrucción del trabajo en blanco, para solucionarlo hay que pasar a planta a todxs lxs trabajadores, y crear control y auditorias de trabajadores y jubiladxs, sumado a eliminar las jubilaciones políticas y con una trasformación impositiva para que paguen más los que más tienen.