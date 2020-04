Redacción de Página Política De la

La dirigente repasó que este martes, “la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que se esperan 30 millones más de pobres en la región producto del efecto de la pandemia del coronavirus”. Y agregó: “No se equivoca, pero falla en la causa. No es producto del coronavirus, sino de decisiones políticas como las implementadas por Bahl. En esta situación de emergencias primero tienen que garantizarse derechos. Son cientos lxs trabajadores que tienen que pasar a planta permanente para que dejen de trabajar bajo contratos basuras que atentan contra la estabilidad laboral, hay que reincorporar a las compas travas y trabajadores despedidxs en los últimos meses, convocar a paritarias y dar un aumento que asegure un sueldo equivalente a la canasta básica”.Burgos cuestionó también al secretario de Gobierno, Santiago Halle, porque decir que la decisión responde “a una cuestión legal y no económica”. “Esto es una farsa, sabemos que siempre tienen en la mira ajustar el bolsillo nuestro, el de los trabajadores. El municipio no es un botín de guerra de los intendentes que ganan las elecciones, y los trabajadores no podemos ser rehenes de sus compromisos políticos. La burocracia sindical, que sigue sin hacer nada, tiene que dejar de funcionar como delegado de la patronal. No puede mirar más para otro lado, tiene que salir a defender los puestos de los damnificados por esta política de ajuste tomada por Bahl”, cerró.