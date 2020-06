Redacción de Página Política De la

La ex candidata sostuvo que “sin testeos en los ingresos a la provincia desde zonas con circulación comunitaria no se puede frenar la propagación. Hoy sostenemos esta definición y expresamos la preocupación por los escasos test que se están llevando adelante”.Más adelante apuntó al oficialismo provincial y de la ciudad: “A (Gustavo) Bordet y (Adán) Bahl les exigimos que se apliquen testeos a todos los contactos estrechos tengan o no síntomas. Es la única manera de conocer el estado real de circulación del virus. Necesitamos una mirada sanitaria y no punitivista para que esto se resuelva”.Burgos, que se desempeña en el Ministerio de Salud, enfatizó: “Debemos actuar con celeridad y proteger a quienes nos cuidan. La unificación del sistema de salud se vuelve imprescindible, así como el cuidado de todo el personal de salud brindándoles las EPP necesarias y suficientes, testeando periódicamente a les trabajadores y reconociendo con planta permanente y salario digno el trabajo de riesgo que están haciendo”.La dirigente de Paraná consideró que “si realmente quieren cuidar la salud, no pueden dejarlo librado sólo al actuar individual, necesitamos una cuarentena con derechos y eso empieza brindando asistencia económica, social y real a todos los sectores afectados por las medidas de aislamiento”.Y agregó: “No podemos seguir exigiendo cuidados individuales cuando el Estado no brinda los elementos necesarios para cuidar a la primera línea o cuando sigue bicicleteando la decisión de aplicar un impuesto a las riquezas y el no pago de la deuda externa, mientras nos dicen que por la crisis no saben de donde sacar fondos. Les trabajadores no podemos pagar con nuestros trabajos y vidas las situaciones a las cuales los gobiernos y las patronales nos empujan. Es hora de responder con fuerza a los sectores corporativos y priorizar realmente las vidas”.