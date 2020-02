Gustavo Bordet reunió a los jefes comunales este lunes para rogarles responsabilidad en las paritarias en un contexto de pérdida sostenida de recursos. El impuestazo carcome la paciencia del ciudadano de a pie, mientras que algunos sectores organizados empiezan a pensar en medidas de fuerza. Por caso el agrario.Al ajuste, “solidario” según lo llama el oficialismo, no lo defendió nadie en el oficialismo. Es entendible, repercute, en buena medida, en las arcas provinciales. La defensa quedó para quienes debieron votarlo en el Congreso. La única repercusión que hubo en la comarca fue la decisión de algunos intendentes de congelarse el sueldo. No lo hicieron todos y de manera sincronizada. El primero fue Martín Piaggio, luego lo imitaron algunos de sus pares y la Legislatura.Los incrementos en los impuestos que cobra la provincia no son defendidos por nadie. Se escuchó la voz de Gustavo Zavallo, pero ya en respuesta a Gustavo Cusinato. Luego la de Juan Navarro respondiéndole a Esteban Vitor.La Liga de Intendentes Justicialistas supo tener un rol político preponderante en otras épocas. Quizás la última vez fue cuando la presidía Faustino Schiavoni. El entonces intendente de Nogoyá fue quien le juntó los tacos a sus pares en defensa de los gobiernos nacional y provincial de Cristina Kirchner y Sergio Urribarri. Eran meses de tensión, donde los jefes comunales no sabían si seguir en el barco o saltar al otro que timoneaba Jorge Busti y que, según lo testificó la historia, terminó siendo el Titanic.Con la llegada de Bordet y la ajustada elección de 2015, la Liga quedó flaca. Los encuentros que se hicieron durante la primera gestión del concordiense fueron pocos y pasaron desapercibidos. Incluso con notorias ausencias.El 58 por ciento de los votos le permite a Bordet transitar su segundo mandato con muchos más intendentes que con los que empezó. Sin embargo, la Liga no muestra vocación. Durante la campaña del Frente de Todos no se conocieron expresiones de apoyo. En los registros, la última declaración fue para cuestionar medidas de Mauricio Macri. Son del 20 agosto. Un año antes se habían manifestado en favor de la potestad del gobernador para fijar la fecha de elecciones una vez caída la reforma política. No más que eso.¿Cuándo elegirá la Liga su próximo Intendente? ¿En el grupo WhatsApp sigue Rebord? ¿Lo sacaron a Enrique Cresto ¿Lo sumaron a Bahl? Uno de los integrantes, consultado por este medio, se mostró desconcertado: “Tengo entendido que hay dos grupos, yo estoy en uno, pero no pasa nada”.