La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 36, dice que “los conjueces del Superior Tribunal en número de dieciocho (18) serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado” y “la designación deberá recaer en abogados”.Este martes por la noche la lista ingresó al Senado donde debe tener acuerdo. Página Judicial tuvo acceso a la nómina de abogados que, en una primera lectura, muestra pluralidad política. En la misma hay letrados de toda la provincia.Los nombres son: Alejandro Daniel Canavesio (presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos); Gastón Alberto Justet (Gualeguay); Amado Siede (juez de Falta de Paraná y ex dirigente del Frente Grande); Martín Acevedo Miño (fundador del partido Recrear y ex convencional por esa fuerza en alianza con el PRO, decano de la UCA Paraná); Raúl Barrandeguy (penalista enrolado en el justicialismo, ex convencional constituyente y ex diputado nacional); Roberto Behéran (ex presidente del Colegio de Abogados de Concordia, de origen radical); Luis María Campos (ex presidente del Colegio de Abogados), María Susana Benítez (presidenta del Colegio de Abogados de San Salvador); Enrique Marciano Martínez (ex presidente del Colegio de Abogados); Miguel Ángel Federik (Villaguay); Ladislao Fermín Uzín Olleros (Paraná); Carlos Alberto Schiavo (Concepción del Uruguay); Julio Federik (ex convencional constituyente por el justicialismo); Blanca Raquel Acosta (Diamante); Gabriela María del Carmen Ceballos (Paraná); Alejandro Daniel Briozzo (Gualeguaychú); María Elena Romero (ex candidata a intendente por Cambiemos en Feliciano); y Carlos Antonio Chemez.La última experiencia que se conoce en que los conjueces debieron suplir a los vocales del STJ fue en el 2001, en plena crisis durante el gobierno de Sergio Montiel, cuando debieron resolver amparos presentados por judiciales. El caso más conocido, porque incluso llegó a la Corte Suprema, fue el del entonces vocal Carlos Chiara Díaz.