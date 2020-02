Redacción de Página Política De la

El legislador puso el acento en que en diferentes medios de la provincia se hizo saber que en noviembre el Gobierno de la provincia pidió un préstamo al Banco de Entre Ríos, que se devolvió a los 3 días y que por ello se pagaron intereses por 12 millones de pesos.“Es mi responsabilidad como diputado velar por la transparencia, los números presentados en 2019 son provisorios y me parece que ya es momento de que se clarifiquen y detallen en qué se gastó la plata de todos los entrerrianos”, reclamó el dirigente del PRO.“Si es verdad que por 3 días de préstamo se pagaron 12 millones de pesos, no es un dato menor saber qué otros pagos se realizaron de esta índole y qué tipos de deudas tiene la provincia”, apuntó quien en la jornada del martes, en entrevista con, dio cuenta del trabajo legislativo planteado en este segundo mandato y puso el acento en las críticas recabadas con relación a la prestación del servicio de agente financiero. En este marco, subrayó la relevancia de la discusión que se dará este año cuando vence el contrato sellado con la entidad crediticia.“Creo que es un tema que se debe clarificar, mucho más tratándose de un Gobierno que se jactó durante 4 años de ser transparente. En caso de no ser veraz esa información también deberían aclararlo para tranquilidad de todos los entrerrianos”, remarcó el diputado.