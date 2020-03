Redacción de Página Política De la

Unidad

Los términos de la paritaria

“Estamos convencidos que tenemos que defender la educación pública, que tenemos que defender a nuestros gurises”, dijo en su discurso Marcelo Pagani, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).Tras destacar los niveles de acatamiento, que según el sindicato rondaron el 90% en las tres jornadas, el dirigente destacó que “este paro contundente y esta plaza nos están demostrando que estamos muy fuertes para dar esta y todas las batallas que se vengan”, desafió y convocó al paro del día 9 “porque las mujeres tienen una agenda y esa agenda debe ser política de Estado”.Pagani puso de relieve las instancias de unidad que se plasmaron en el Plenario de Secretarios Generales y en el Congreso provincial en Federal. “Los 17 departamentos, en una fenomenal muestra de unidad, aprobaron un plan de acción que hemos construido juntos. Esta unidad está más fuerte que nunca. Que tomen nota los que creen que se trata de una interna”, subrayó el docente de Colón.Aseguró que se coincide, entre los distintos sectores que componen el gremio, en “la caracterización de la etapa”. En este marco, apuntó: “Estamos en la calle porque resistimos cuatro años de neoliberalismo macrista. Somos conscientes de la gravedad de la situación, del daño que tiene nuestro tejido social”, dijo y repasó indicadores como “el 40 por ciento de pobreza; una inflación interanual de 50%; una desocupación de más de dos dígitos; una desinversión en educación del 35%. Son los números del neoliberalismo en estos cuatro años”, describió.En este marco, Pagani remarcó: “No somos los trabajadores los que vamos a pagar este desmadre que tiene nombre y apellido, que son los responsables del endeudamiento externo, y tendrán que rendir cuentas por sus desmadres”. Citó las resoluciones del plenario de secretario General respecto de la necesidad de generar políticas redistributivas, de asistencia social, de salvataje a las Pymes, a los jubilados en pos “la igualdad y la justicia, para lo que tenemos que tener un Estado libre y soberano”.Luego de patear la pelota a Casa de Gobierno, respecto de las responsabilidades del no inicio del ciclo lectivo, (“que les quede claro a los papás que los trabajadores no somos responsables de esta dilación”), Pagani planteó los términos de Agmer para la instancia de paritaria convocada por el Ejecutivo para el día viernes 6.Adelantó que allí se dirá que se pretende “para el 2020 un aumento salarial por encima de la inflación. Ya hicimos mucho esfuerzo los trabajadores y necesitamos recuperar lo perdido”. “Vamos a ir de buena fe a esa negociación. Es la misma buena fe que vamos a exigir al gobierno. Si está convocando a paritarias para frenar la lucha no se lo vamos a permitir”, advirtió.“Seguiremos disputando en la Justicia y en todos los ámbitos, exigiendo la derogación del Decreto Nº 2239 que acortó las distancias de fumigación. El STJ le dio la razón al gobierno y volvieron a fumigar a metros de nuestros gurises y de nuestras compañeras”, fustigó Pagani.Finalmente puso en agenda el régimen previsional de la provincia. “Esperamos una propuesta que contenga nuestras demandas. Los derechos consagrados en la Ley 8732 no se tocan. Es falso que los trabajadores producimos el déficit. Si hay problemas de recursos, si los números no cierran, que haya reforma impositiva ya, que en Entre Ríos paguen los que más tienen. Ahí van a encontrar los recursos”, remarcó.