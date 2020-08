Redacción de Página Política De la

Luego de haber recibido un país devastado con 16 millones de pobres (3.5 millones en la indigencia), sumido en una profunda recesión, sin ministerio de salud, con la destrucción de los presupuestos educativos y sociales y una deuda a 100 años y las 25.000 pymes que destruyó el Macrismo, el equipo de Gobierno que Preside Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner inició su mandato abogando por una Argentina Unida como principal premisa para la reconstrucción del país.Hoy, en un escenario de Pandemia Mundial, donde millones de personas pierden la vida a diario, lamentablemente, los profetas del odio, los mismos que históricamente han arremetido contra el pueblo, saqueando sus arcas, comprometiendo sus libertades, ejerciendo el poder coercitivo y levantando las armas en contra de sus propios hermanos, no han descansado en la premisa desestabilizadora con el principal objetivo de proteger a los sectores más poderosos, quienes se han enriquecido tremendamente en detrimento del pueblo trabajador.Es por ello que quienes -al igual que los compañeros Presidente y Vicepresidenta-, siempre hemos puesto el cuerpo, manteniendo en alto las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social cuando el Macrismo destruía la patria; invisibles muchas veces, pero militando con convicción en las entrañas profundas de nuestra provincia de Entre Ríos, en los merenderos, en los comedores sociales, llevando a la acción las consignas de nuestro movimiento, enfrentando los ataques (internos y externos), que promueven la escisión del peronismo, nos ponemos de pie:- Por la Defensa de Nuestra Democracia- Por la Memoria y la Justicia de quienes nos precedieron- Por la Premisa de Mantenernos Unidos y Solidarios- Porque no permitiremos que quienes defienden los intereses de los poderosos continúen pisoteando a nuestro pueblo- Por Todas, Todos y Todes lxs Argentinxs!Como siempre, seguiremos con nuestras banderas en alto, con la convicción de seguir reconstruyendo nuestra Argentina, y en APOYO ABSOLUTO a quienes nos presiden, por la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de Nuestra Nación.Adhesiones: Agrupación 20 de Noviembre (Ubajay) - Agrupación Dardo P. Blanc Santa Elena - Agrupación de Ex Presos Políticos La Solapa - Agrupación Nacional y Popular Concordia - Agrupación Néstor Vive - Agrupación Raíces Peronistas - Agrupación Silvia Wollert Oro Verde - Casa Peronista Juntos Somos Más Colón - Casa Pueblo Paraná - Coop. Ladrilleros Barrio Fátima Santa Elena - Corriente Federal Kirchnerista Concordia - Corriente Nacional Martín Fierro Entre Ríos - Corriente Política y Social La Colectiva Entre Ríos – CTEP - Espacio Popular Colonense - Frente de Todos Villa Elisa - Frente Nacional CdelU - Fuerza Justicialista Paraná - Kolina Entre Ríos - Movimiento Evita Entre Ríos - Mujeres X un Feminismo Popular - Nuevo Encuentro Paraná - Org. Nuevos Tiempos Gchu. - Peronismo 26 de Julio - Peronismo Sin Fronteras Gualeguay - PJ Gualeguay - Sindicato de Empleados de Comercio Villa Elisa - Sindicato Dragado y Balizamiento - Unión Ciudadana Chajarí - Unión Ciudadana CdelU - Unión Ciudadana Entre Ríos - Unión Ciudadana San Salvador - Victoria Ciudadana CdelU - Alejandro Acosta (Concejal FdT - Diamante) - Alejandro Di Palma (BIOER S.A) - Álvaro M. Comas (Viceintendente - G.Campos) - Cristina Juri (Secretaria Empleados del IOSPER)- Diego G. Pinget (Funcionario - G. Campos) - Diego Plassy (Intendente El Pingo) - Elvio Gamarra (Viceintendente Santa Elena) - Enrique Joaquín Mohr (Funcionario - G.Campos) - Eugenia Todone (concejal Chajarí) - Ignacio Raff (Funcionario - G. Campos) - Jorge Barreto (Dip. Nac. M. Cumpido / U. Ciudadana) – Jorge Salvat (Concejal Chajarí) - José Mateo (Investigador CONICET) - Marcelo Gamarra (Concejal - FCreer - G. Campos) - Matías Rodriguez (Concejal. FCreer - S.Salvador) - Melisa Arias (Concejal FdT - Diamante) - Miguel Baldini (Concejal Chajarí) - Roberto Schunk (ex Ministro de Producción - ER) - Rocío Bordet (Concejal - FCreer - S.Salvador) - Sebastián Agilar (Concejal FdT- Diamante) - Sergio E. Martinez (Intendente - G. Campos) – Sonia N. Lovato (Concejal Chajarí) - Abel Hermoso (Peronismo Sin Fronteras - Gualeguay) - Adalberto Sosa - Adrián Amado Ramat - Alfredo "Toto" Brun - Alfredo Paolucci - Alicia Beatriz Basiti - Alicia Dolores Mauri - Alvaro Gimenez (Delegado Avícola) - Andrea Galeano - Aníbal Casse (Secretario Gral Sindicato de Empleados de Comercio Villa Elisa) - Arevalo Martin - Ariel Osorio - Aurora Beatriz García - Aymará Rodríguez Joannás - Brenda Ríos - Carla Bidal - Carlos Coto - Carlos Fernández (Espacio Popular Colonense) - Carlos Follonier - Carlos Galligo (Presidente PJ Gualeguay) - Carlos Gustavo Lozano - Carlos Peralta (Nuevo Encuentro- Pná) - Cecilia Feliciana Castro - Claudio Leandro Piriz - Cristian Follonier - Daiana Escobio - Daniel Antonio Martínez - Daniel Elpidio Barrios - Daniel Kloss - Didier Jourdan (Casa Peronista Juntos Somos Más- Depto Colón) - Edgardo Antonio Brandolini - Eduardo Jourdan (Casa Peronista Juntos Somos Más- Depto Colón) - Eduardo Lorusso (Frente Nacional CdelU) - Eduardo Neder Louzada Da Cunha - Elizabeth Weinzettel (PJ Crespo) - Emanuel Rodríguez - Emiliano Gómez Tutau (Mov. Evita- ER) - Ernesto Jesus Dario Alvarez (Kolina Entre Rios) - Esteban Montenegro - Esteban René Bonus - Estela Raquel Ferrari - Eva Soto - Fabricio Baldi - Federico De Dio - Felipe Martinez Garbino (Org. Nuevos Tiempos - Gchu.) - Fernando Caviglia - Fernando Delorenzi - Fernando Sibulofski (ex Lista 69- Pná) - Fernando Tramontin - Fidel Cullen - Flavia Carina Cardoso - Gabriel Quintero - Gabriela Ricciardino - German Suarez - Guillermo Joan Alem - Gustavo Morales - Gustavo Sirota (UC) - Héctor "Kelo" Rodríguez - Hector Rubén Gobatto - Horacio Barboza (Corriente Federal Kirchnerista- Concordia) - Hugo Fabian Alem (UC) - Hugo René Charreun - Ignacio Perez Luque - Irina Asrilevich (Victoria Ciudadana- CdU) - Jorge "kinoto" Vázquez (Fuerza Justicialista- Pná) - Jorge "KOKO" Leguizamón - Jorge Luis Escobar - Jorge Pantaleo - Jorge Pichún - Jorge Rivero - Jorge Salvat - José Amadeo Fernandez - José Esquivel - José Pablo Almada - Juan Antonio Izaguirre (Victoria Ciudadana- CdU) - Juan Caraballo - Juan Francisco Bosch - Juan Ignacio Juannaz - Juan Manuel Díaz - Juan Manuel Marengo (Agrup. Silvia Wollert - Oro Verde) - Julio Jakimchuk - Leandro Acosta - Leonardo Gabriel Saldivia - Lorena Andrea Moreyra - Luciana Zalate - Luciano Osorio - Luis Alfredo Martin ( Agrupación 20 de Noviembre-Ubajay) - Luis Darío Continanza - Luis Edgardo Jakimchuk (Agrup. Nacional y Popular- Concordia) - Luis Rebechi (Agrup. Dardo P. Blanc- Santa Elena) - Marcel Martín - Marcelo Morales - Maria Carolina Moscatelli - María del Carmen Soraiz - María Graciela Willatt - Maria Griselda Cevey - María Teresa Monroe - Maria Teresita Schernetzki - María Valeria Gómez (UC/ MxFP) - Mario Darío Solanas - Marisa Liliana Avancini - Matías Muntes - Mauro Rossi (CTEP) - Miguel Angel Torres - Mirta Alzugaray (Sec. Derechos Humanos CTA) - Mónica Brondino - Nahuel E. Guiffrey - Noemi Angela Guerrero - Olga Benítez (Victoria Ciudadana- CdU) - Oscar "Patita" Barbieri (Sind. Dragado y Balizamiento) - Pablo Abdala - Pablo Rivero - Pali Denoni (Peronismo Sin Fronteras - Gualeguay) - Patricia Ester Gonzalez - Ramiro Barbará - Roberto Guariglia - Roque Edmundo Minatta (Victoria Ciudadana- CdU) - Rubén Moscatelli - Ruth Otero - Sandro Benitez - Santiago Daniel Rivero - Santiago Fabián García - Sebastián Bernardussi - Sebastián Toobe (C.N.Martín Fierro- ER) - Secundina Margarita Benitez - Sergio Frades - Sergio Oscar Alem - Silvia Martínez - Silvina Alejandra Raffo - Soledad Casals (Coop. Ladrilleros Barrio Fátima- Santa Elena) - Stella Salinas - Tati Richardet - Valeria Roldán - Viviana Elizalde.