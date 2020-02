Crédito Agencia AIM

Bajo la consigna “La Caja no se toca ni se negocia”, trabajadores y representantes gremiales de los diferentes sectores de la administración pública concentraron en Plaza 1° de Mayo, marcharon a la sede de la Caja de Jubilaciones y luego se dirigieron a la Casa Gris.“Es fundamental la unidad de acción en la calle y con todos los sectores dispuestos a defender la Caja”, sentenció la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno. Y continuó: “Es un día muy importante porque marca un punto de inflexión, de bisagra, porque los trabajadores peticionamos a las autoridades que se deje cualquier iniciativa que tenga que ver con el intento de reforma de la Caja”.La dirigente bregó “por la defensa de la Caja, como patrimonio de los entrerrianos, y continuar trabajando para consolidar un sistema de previsión”.Se mostró en desacuerdo con lo expresado por el gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa cuando convocó a discutir “la sustentabilidad del sistema provincial”.“Lo que él considera como la necesidad de una reforma, para nosotros, es el último resabio de un Estado que ya no existe. La 8732 no se toca ni se negocia”, insistió ante las cámaras de Canal Once.Nadia Burgos, por su parte, afirmó: “Las jubilaciones no se pueden tocar, tenemos que salir a defenderla, porque los trabajadores no somos los que causamos la insostenibilidad de la Caja, sino, los políticos con sus políticas”, apuntó la referente del MST-Nueva Izquierda.Enseguida señaló “tres factores fundamentales para defender la Caja: que el Estado deje de tener trabajadores precarizados, tiene que pasar a planta a todos, y los salarios tienen que ser dignos y en blanco para que no haya ningún monto que no sea no remunerativo, así aportamos lo que hay que aportar a la Caja”.“Además hay que atacar a las jubilaciones de privilegio reales, que son las de los jueces y políticos y no los regímenes especiales que tenemos porque aportamos más o porque nuestros trabajos así lo requieren”, aclaró.Para la dirignete de izquierda, “la Caja no puede seguir existiendo sin un control social, ya que los trabajadores y jubilados necesitan saber en qué se gasta el dinero”.En tanto, Juana Avalos, en representación de los jubilados de ATE, destacó: “Los derechos que hemos ganado no se pueden perder. Y a los activos de todos los sectores de la administración pública, una reforma afecta a todos”. Y afirmó: “No vamos a avalar ningún intento de modificación de la ley de jubilaciones”.