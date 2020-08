Redacción de Página Política De la

Al asumir el Gobierno de la ciudad de Paraná nos propusimos un cambio profundo, pero no solo para responder al reclamo... Publicado por Adán Bahl en Domingo, 2 de agosto de 2020

Esta mañana amanecimos con esta frase pintada con aerosol negro amenazando a mi familia. Este accionar constituye... Publicado por Emanuel Redondo en Domingo, 2 de agosto de 2020

“Hoy amenazaron a Emanuel Redondo, secretario de Servicios Públicos del Municipio, desde ya mi solidaridad con él y su familia, pero sepan quienes fueran los autores que nos amenazaron a todos. No vinimos a construir individualidades, vinimos a reconstruir sobre las ruinas con todo nuestro equipo”, dijo Adán Bahl en su cuenta de Facebook.El bloque de concejales del Frente Creer Entre Ríos repudió enérgicamente las amenazas sufridas por el secretario de Servicios Públicos e instó a que haya un rápido esclarecimiento de los hechos.“Repudiamos las amenazas y las recibimos como un ataque hacia todos los que formamos parte de esta gestión municipal. Quienes hayan hecho esto deben saber que no vamos a cejar en la lucha contra las mafias en la tarea de reconstruir la ciudad, devolver los derechos a los ciudadanos y ciudadanas paranaenses y brindar servicios públicos de calidad”, aseguraron los concejales Sergio Elizar, Sergio Granetto, Ana Ruberto, David Cáceres, Luisina Minni, Ramón Nuñez, Susana Farías y Fernanda Facello.“Estos hechos constituyen un ataque contra las instituciones y contra la democracia y deben motivarnos a actuar rápidamente para detener este tipo de situaciones. Desde la política debemos trabajar para neutralizar este tipo de violencia, que no hace más que revelar la intolerancia e incapacidad de algunos para resolver los problemas a través del diálogo”, insistieron los concejales del Frente Creer Entre Ríos.En la oposición, los ediles Francisco Avero y Walter Rolndelli hicieron lo propio. En las redes sociales unificaron una definición: “Las amenazas no tiene lugar en democracia”. Ambos se solidarizaron con el funcionario y la familia.