Vitor pronunció el discurso más duro contra Bordet

Vitor, duro con Bordet

El también jefe de la bancada radical recordó que en reuniones con la ministra de gobierno Rosario Romero y luego con el propio gobernador Gustavo Bordet pidieron la conformación de un consejo social y económico para debatir la situación provincial y buscar “mecanismos de consenso” para resolver los “muy graves” problemas que presenta Entre Ríos.Todos los discursos opositores apuntaron a señalar que la crisis no es fruto de la pandemia, sino que la aparición del virus vino a agravar una situación preexistente, de la que hicieron responsable a los 16 años consecutivos de gobiernos peronistas. Cusinato habló de un “agotamiento de un modelo de gestión” que “en reiteradas oportunidades produce este tipo de crisis”.Mencionó que el déficit proyectado de la Caja der Jubilaciones será de 16 mil millones y consideró que este “plan de ajuste” con el que el gobierno proyecta recaudar unos 2.200 millones de pesos en un año no es más que un “parche” que no resuelve el problema de fondo, para el que habrá que tomar otras medidas “si es posible consensuadas”.“Tenemos que analizar todos los presupuestos; también el de la Legislatura”, donde “en gestiones anteriores desaparecieron casi 3 mil millones en contratos truchos; superior a lo que proyectan recaudar con esta emergencia”, comparó.La intervención más encendida de la oposición vino del lado del PRO. A raíz de afirmaciones de diputados oficialistas que cargaron las tintas sobre la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri en la actual situación financiera de la provincia, el jefe de la bancada, Esteban Vitor, se despachó con una retahíla de números sobre la ayuda que recibió el gobernador Bordet del gobierno nacional en el período anterior.Dijo que, cuando asumió, el Gobernador no tenía para el medio aguinaldo y salarios a fines de 2015 y recurrió al ministro Rogelio Frigerio y al entonces presidente Macri. Afirmó que entre 2016 y 2019, recibió 23.500 millones de adelanto de coparticipación, con lo cual pudo hacer frente a los haberes de activos y pasivos en tiempo y forma, gracias a la ayuda de un gobierno “al que se lo acusa de neoliberal y de insensible”.Agregó que llegaron 1.500 millones del fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial; 5.652 millones del Préstamo de Garantía Sustentable. Mencionó la restitución gradual del 15% de coparticipación; los casi 8 mil millones para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones en cuatro años. Contó, en total, “casi 29 mil millones de pesos aparte de la coparticipación que viene por los cánones normales”. Y sumó 17 mil millones para 282 obras nacionales, muchas de ellas para distritos gobernados por el peronismo.“Los datos matan el relato”, sentenció Vitor. “Una vez que reasumió su nuevo mandato, durante el primer bimestre tuvo un déficit del 10% ya no estaba Macri y aún no estaba la pandemia y ya estaban los números en rojo. Hace 17 años que gobierna el justicialismo y usted Bordet lleva casi 5 años”, agregó.El diputado dijo que “en este proyecto se habla de generar recursos y disminuir gastos. Lo que vemos es que sólo se generan recursos y en plena pandemia seguimos viendo en el Boletín Oficial un festival de designaciones. Quieren seguir financiando la inoperancia y el dispendio del sector público”.Vitor afirmó además que el proceso de licitación del agente financiero ha sido “dirigido y amañado para que sigamos teniendo al Banco de Entre Ríos”. Marcó que este año “hay una proyección que hizo el senador Dal Molin (UCR), donde se pagarán 1.200 millones de pesos en comisiones. Con lo que le pagan al BERSA por comisiones, recaudan lo mismo que quieren juntar metiéndole la mano en los bolsillos a los trabajadores y jubilados en particular y a los entrerrianos en general. ¿Dónde está el progresismo acá? ¿O sólo el progresismo es para atacarlo a Macri?", se preguntó."Estamos en un momento casi límite de gran responsabilidad. Es necesario que nos sentemos en una mesa de diálogo y convoquemos a todos los sectores de la vida entrerriana y necesitamos de la grandeza de todos. Nosotros los opositores estaremos a la altura de la circunstancia", concluyó Vitor.Entre los discursos de la oposición resaltó el de Eduardo Solari. El diputado radical avanzó en una interpretación sobre las verdaderas intenciones del gobierno con este proyecto que, en términos económicos, representa muy poca recaudación.Advirtió que el artículo 3 del proyecto “le va a permitir hacer otros tipos de ajuste por decreto al Poder Ejectutivo, mucho más duros que este que estamos tratando”.Para Solari, la otra posibilidad por la que Bordet impulsó una ley “parche” es para “recurrir a la Nación, como lo hizo en los cuatro años anteriores, para decirle al Presidente que ya no hay más nada que hacer en Entre Ríos, porque tuvo el rechazo de la inmensa mayoría de la provincia , como lo hemos visto en estos días, no solo de la oposición sino de las organizaciones sindicales, empresariales, sociales y lo único que queda por hacer es que la Nación ayude urgentemente a Entre Ríos”.“Por un lado o por otro, tiempos muy difíciles vienen para los entrerrianos después de sancionada esta ley, cuando no se hace ningún reconocimiento a la crisis histórica, ningún diagnóstico y por lo tanto no se plantea ningún plan a futuro”, concluyó.