Gustavo Cusinato entiende que la bancada opositora tiene que cerrar proyectos alternativos para debates centrales que se vienen, como el de la Caja de Jubilaciones.También habría frente común para otro asunto sensible. El diputado radical comparte con el jefe de la bancada de PRO, Esteban Vitor, su preocupación por poner fin a las condiciones “leoninas” del contrato de agente financiero de la provincia, que vence en septiembre.En lo inmediato, radicales y macristas vienen receptando las quejas de los contribuyentes por las fuertes subas en las boletas de impuestos que empezaron a llegar en febrero. ¿Qué puede hacer la oposición? “Es responsabilidad del gobierno provincial, pero desde la oposición vamos a tratar de menguar el daño y que afecte lo menos posible a los sectores más vulnerables y a la producción. Vamos a defenderlos con proyectos de ley, de resolución o pedidos de informes”, responde Cusinato.Y recuerda las limitaciones políticas del caso: “No nos podemos oponer irracionalmente”, porque también los municipios que gobierna JxC “están acomodando sus tasas en función del proceso inflacionario y para poder cumplir con las obligaciones mínimas”.-Si se analiza la situación económica y financiera de la provincia, como estamos hoy no llegamos a fin de año. Así que suponemos que algunas medidas van a tomar. No creo que sea sólo aumentar los impuestos, porque va a llegar un momento en que la gente no va a poder pagar más. No hemos tenido ninguna reunión con el Gobernador para conocer de primera mano qué es lo que piensa hacer. Seguramente en su discurso ante la Asamblea Legislativa (el 15 de febrero) tendremos un panorama más claro en materia económica y financiera.-El jueves tuvimos una reunión en Nogoyá de diputados, senadores e intendentes de Cambiemos. Se planteó tener nuestros propios proyectos para estos debates. Se sabe, por ejemplo, que la Caja de Jubilaciones como está no es viable. El senador Dal Molín hizo una advertencia en este sentido.Según cuenta Cusinato, las relaciones al interior de JxC empezaron esta etapa de buena manera, con reuniones “prácticamente diarias” entre los tres jefes de bloques: Cusinato al frente de los siete radicales; Vitor de los seis diputados de PRO y Juan Domingo Zacarías por su bloque unipersonal del Movimiento Social Entrerriano.Sin embargo, no hubo durante el verano una reunión de los 14 diputados del interbloque; sólo distintos encuentros en los que tomaron parte los jefes de bloque más algunos diputados y senadores.“La idea es comenzar el año legislativo trabajando juntos. Si alguien previó que podía haber alguna fisura, me da la impresión de que no la va a haber. Hemos trabajado este tiempo muy bien”, evalúa Cusinato.-Esto ha ocurrido históricamente en la Legislatura provincial. Ahora tenemos 4 senadores que hasta ahora han participado en todas las reuniones que hemos tenido con el partido y los intendentes. La idea es trabajar juntos, que los temas sean debatidos por los 14 diputados y los 4 senadores con independencia de la cámara por los que ingresen. Esto aportará coherencia a la oposición, que para nosotros es trascendental.Salvo algunas cuestiones mínimas de corrección, la oposición está de acuerdo con el borrador que el oficialismo está haciendo circular para aumentar el número de comisiones en Diputados, de 11 a 18.Lo habitual es que las comisiones clave queden en manos del oficialismo. La oposición, según dijo Cusinato, pretende conservar las presidencias de las comisiones temáticas del período anterior y pedir dos más.