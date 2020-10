Luis Miguel

Distinta hubiera sido la historia si Dolores Etchevehere ocupaba las tierras de Casa Nuestra, que dice que le pertenecen, acompañada de campesinos de la zona y no de un grupo de militantes organizados de Buenos Aires que, encima, por lo que han dejado ver algunas imágenes, “parecen tener poca idea del trabajo rural”, según valoró anteun dirigente de Cambiemos.La decisión de Dolores Etchevehere de transformar una disputa patrimonial (que lleva años librándose en el seno de una familia de la oligarquía provincial) en un hecho político (que es fácil de asociar a las tomas de tierra que se han producido tanto en Buenos Aires como en el sur del país), ha despertado la alarma en propietarios agrícolas entrerrianos, grandes, medianos y pequeños. La traducción vulgar de ese temor se viraliza en audios que advierten sobre un supuesto aval del gobierno nacional para ocupar campos entrerrianos con personas que habitan villas del conurbano bonaerense.En Cambiemos creen que el operativo impulsado por la única hija mujer de Luis Félix Etchevehere -pomposamente llamado Proyecto Artigas- pone en aprietos a Bordet, que en junio de 2019 fue reelecto con el 57% de los votos. Hubo allí una buena cantidad de avales de parte del electorado de Cambiemos. De lo contrario, Mauricio Macri no hubiese ganado en Entre Ríos las elecciones nacionales en octubre de ese año. “Si Bordet no sale con una posición fuerte en contra de la toma de tierras, aunque sea en general y más allá de este caso que está judicializado, va a pagar un costo muy alto”, interpretó otro dirigente opositor.El efecto Grabois perjudica a Bordet, pero no favorece a Etchevehere. En Cambiemos creen, por el contrario, que lo perjudica en su condición de dirigente con aspiraciones políticas.Pone en dudas su forma de actuar, siembra interrogantes sobre cómo adquirió ese campo y sobre la manera de hacer negocios de la familia. Lleva a un primer plano, reaviva, actualiza la mala fama que los Etchevehere poseen en Entre Ríos. Y también la complicidad que el grupo encontró en el peronismo para sus negocios.