Gómez Alcorta La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, participó de manera virtual de la sesión que se realizó en el Senado.



Tras la sanción, la funcionaria expresó: “Entendemos esta ley como una herramienta fundamental a la hora de comenzar a sanear las enormes desigualdades de género persistentes en nuestra sociedad, y particularmente en la participación política de las mujeres”.



Además, la ministra destacó la importancia de crear instrumentos para una mayor participación de mujeres y LGBTI+ en las tomas de decisiones.



En relación a los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a cargos jerárquicos y a trabajos que no sean precarios, la ministra afirmó que esta ley “contribuye a romper los techos de cristal y los suelos pegajosos y ataca una de las desigualdades políticas más universales: la que se basa en el género”.

La norma implica equidad de género (50 y 50) no solo para las listas legislativas, sino también en la fórmula provincial, en cargos en el Poder Judicial y las agrupaciones partidarias. Paulatinamente, además, las comisiones directivas de organizaciones sociales y los directorios de empresas deberán ir adaptándose a la paridad.La sesión que se llevó adelante en Centro Provincial de Convenciones contó con la presencia de la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; la presidenta del Directorio de la empresa AYSA, Malena Galmarini; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, que siguió la sesión vía Zoom. También estuvieron Gustavo Bordet, la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; legisladoras nacionales y provinciales; y la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff. Nadie quiso estar ausente.El proyecto contó con el voto positivo de casi todo el cuerpo con excepción del senador del PRO de Gualeguay, Francisco Morchio, quien se diferenció de sus pares al apelar al mérito y la idoneidad por los que cualquier persona pueda acceder a un cargo en el ámbito que sea.La sanción de la ley fue fruto de un largo proceso del que participaron todas las fuerzas políticas, organizaciones civiles y colectivos feministas que se nuclearon en la Red por la Igualdad, un ámbito que impulsó y coordinó la vicegobernadora Laura Stratta. A partir de esta norma se echa por tierra el régimen que entendía la paridad con la proporción 75 y 25.Claudia Gieco consideró que la intervención política tanto de hombres como de mujeres, “es un derecho humano, un derecho fundamental que se debe reconocer en toda sociedad democrática, de carácter representativa, que tenga como principios la igualdad y la no discriminación. Pero esto no fue así siempre, recién en el año 1947 de la mano de Evita se sancionó la Ley 13.010 de Sufragio Femenino, y se convierte en realidad en 1951”, repasó.La legisladora oficialista saludó que se esté avanzando sobre la manda constitucional. Y dijo: “Debemos garantizar a la mujer un pleno espacio de igualdad respecto a los hombres en la participación política en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos; por esto hablamos de paridad como principio rector, nada más y nada menos que otorgar los mismos derechos que tienen los hombres a la mujer”.Nancy Miranda, fue otra senadora que habló en la sesión. Reconoció que en el último tiempo cambió de parecer. Antes entendía que no era necesaria una ley para que las mujeres ocuparan cargos. “Pensaba diferente, pero empecé a entender que sobre lo personal esta lo colectivo”, sostuvo. Y agregó: “No está mail cambiar la manera de pensar porque somos humanos y todos a medida que va madurando ve las cosas de otra manera y otro lugar”.También hicieron uso de la palabra para apoyar el proyecto los senadores Horacio Amavet, Gastón Bagnat, Jorge Maradey, Marcelo Berthet, y Armando Gay.El cierre estuvo para Stratta. Aseguró que a partir de ese momento “la democracia era más justa y plural” en Entre Ríos y que “si no hay igualdad no hay género”. “No estamos legislando no para este presente, sino para las generaciones que viene. Estamos animándonos a transformar y mirarnos de otro modo y a construir de otra manera”, contextualizó.