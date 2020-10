Lenguaje Igualitario

El texto con media sanción de la Cámara baja tuvo ingreso para su tratamiento en el Senado en la sesión del miércoles. Para su tratamiento en comisión se dispuso el giro, únicamente, a la Comisión de Legislación General que preside una mujer, la senadora de Diamante, Claudia Gieco.Según supo, la iniciativa no sufriría cambios en su tratamiento en el Senado por lo que se espera que se convierta en ley, ya con dictamen de comisión, en la próxima sesión, en 15 días, el 11 de noviembre.El proyecto en cuestión es un texto unificado que surge de la fusión de dos iniciativas: la primera, la que elaboró la Red por la Igualdad, espacio multipartidario y multisectorial creado en el ámbito de la Vicegobernación, por iniciativa de Laura Stratta; la segunda, la que presentó la diputada radical Gracia Jaroslavksy junto a sus compañeras de bancada, Lucía Varisco, Sara Foletto y el diputado Eduardo Solari.Prevé la paridad para los tres poderes del Estado -Legislatura, gabinetes, fórmulas, ámbitos de conducción estatal o de empresas del Estado-; los partidos políticos; los colegios profesionales; las organizaciones de la sociedad civil. Contempla en algunos casos a la paridad integral como un principio al que arribar paulatinamente, en función de tiempos, condiciones y otras legislaciones vigentes.Hay otro debate que recién comienza en la Legislatura. Es el del Lenguaje Igualitario en el texto de la ley.En el Senado, hay un proyecto en comisión del senador de Gualeguaychú, Jorge Maradey, por el que se fomenta “la utilización del lenguaje igualitario a fin de promover una comunicación más democrática, inclusiva y sin discriminación, como práctica lingüística escrita, oral y audiovisual, dentro de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos”.La iniciativa, que va en línea con la de otra legisladora de Gualeguaychú, la diputada Mariana Farfán, fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en función de que allí se abordan aspectos vinculados al reglamento de la Cámara.En efecto, el texto de Maradey es un proyecto de resolución por el que se modifica el reglamento del cuerpo. Se promueve la utilización de lenguaje igualitario “en la expresión verbal, redacción escrita y material audiovisual en todo documento oficial, comunicación y dispositivo legal” emanado del Senado como e-mails, institucionales, comunicados, resoluciones, proyectos legislativos, materiales de difusión.Se define como lenguaje igualitario “el que transmite y expresa principios como la igualdad de derechos, de oportunidades y de reconocimiento que la sociedad y la ley exigen. Así, se promueve y sugiere el uso de un lenguaje que problematice las maneras en que tradicionalmente se utiliza, y proponga alternativas hacia un uso más igualitario; que considere, respete y visibilice a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros”.Se pone a consideración la “Guía para el uso de un Lenguaje no sexista e igualitario” producida en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, “dado que éste es un instrumento normativo que ofrece pautas y soluciones, entre la variedad que ofrece la lengua, para vincular y exigirle a una institución, en este caso la institución parlamentaria, la inclusión plena de quienes la integran”.El proyecto supone modificar el artículo 84 del reglamento de la Cámara de Senadores (que ya tiene nombre que no nombra a las miembros mujeres) que quedará redactado del siguiente modo: “Art. 84º. Todo proyecto se presentará por escrito y firmado por su autor/a o autores/as. La presentación se hará directamente en la Secretaría de la Cámara, la cual registrará fecha y hora de entrada, que determinará el orden de prioridad de los proyectos. Para ser incluidos en los asuntos entrados de la primera sesión posterior que celebre el H. Cuerpo, deberá ser presentado por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la fijada para la sesión” e incluye una cláusula que expresa que “se adopta el uso del lenguaje igualitario para la redacción de proyectos de ley, de resolución, de declaración y los pedidos de informe”.