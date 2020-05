¿Cómo?

El intendente de Crespo, Darío Schneider, le pidió al gobernador Gustavo Bordet la apertura en su ciudad de comercios que hoy están vedados por el aislamiento obligatorio provocado por la pandemia del COVID-19. A su vez, solicitó la autorización para realizar salidas de esparcimiento en esta fase de la cuarentena, tanto para menores de edad como para los adultos mayores.En caso que el Gobierno provincial apruebe el pedido del municipio crespense, comercios de indumentaria, calzado, bazar, mueblerías, artículos del hogar, regalerías, joyerías, relojerías, viveros y otros rubros similares, y peluquerías y centros de belleza y/o estética personal podrían funcionar ajustándose a las pautas establecidas por los protocolos correspondientes. Además, las salidas de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, se podrían realizar en un radio de 500 metros. Para la población mayor de sesenta años por la mañana, de 8 a 12, y para la población menor de la edad por la tarde, de 13 a 18. En ambos casos todos los días de la semana.¿Se puede en Paraná llevar adelante una medida similar para reactivar no solamente los comercios hoy vedados y permitir a los que hoy están trabajando vía online atender a un cliente por vez en sus locales con las medidas preventivas pertinentes? ¿Se puede llevar adelante en Paraná una medida similar transformando buena parte de la ciudad en un gran café a cielo abierto, habilitando las calles y plazas para que bares, cafés y restaurantes puedan extender gratuitamente sus actividades hacia afuera de sus locales y atender a sus clientes manteniendo la distancia social, permitiéndoles abrir, trabajar, mantener los empleos y mantener así viva a Paraná? Nuestra postura es que sí, se puede; y tenemos una propuesta concreta para poder llevarla a cabo con las particularidades de una ciudad de la escala de Paraná.De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno de la Provincia y del Gobierno de la Nación, al sábado 2 de mayo Entre Ríos tiene sólo 25 casos positivos de coronavirus. Además, el Gobernador ha aclarado reiteradas veces que el sistema de salud está preparado para enfrentar esta pandemia. El Hospital de la Baxada cuenta con 120 camas y un sector para tratamiento de aquellos pacientes que puedan presentar una patología más aguda, de 20 camas con 20 respiradores. Y el intendente Adán Bahl ha mostrado públicamente, por medios de comunicación y redes sociales, las 60 camas que habilitaron en el Centro Educativo Municipal de Integración y otras 60 camas en el Centro Médico "Federico Leloir” que se han dispuesto para el tratamiento de eventuales pacientes de complejidad media.Consideremos además que al área metropolitana se accede sólo por cinco puntos: desde el sur por la ruta 11; desde el sureste por la ruta 12; desde el este por la ruta 18; desde el noreste por la ruta 168; y desde el norte por el Túnel Subfluvial desde Santa Fe. Esto permitiría, controlando estos cinco puntos de accesos, poder llevar adelante satisfactoriamente un esquema de cuarentena administrada como el propuesto por el intendente de Crespo, pero adaptado para una población mayor.Ponerse del lado de los que hoy no pueden trabajar, del lado de comerciantes y emprendedores, en este duro momento que nos toca vivir. Esto es, una decisión política de convocarlos para trabajar juntos en diagramar cómo restablecer la vida social, productiva y económica en Paraná, con los cuidados necesarios para evitar contagios pero teniendo presente que la gente necesita trabajar para vivir. Para muchos van a ser casi dos meses que no pueden pagar el alquiler, la luz, el gas, los impuestos, pero sobre todo casi dos meses que no pueden llevar plata a su casa. Esta realidad ha empujado a muchos de ellos a trabajar a escondidas para poder comer y sostener a sus familias.La provincia de Córdoba ya tiene hoy 371 municipios y comunas con esquema de cuarentena administrada. Representan el 40% de su población total y son las llamadas zonas blancas conformadas por localidades que no cuentan con casos positivos activos. A su vez, 850 industrias ya están funcionando a un mejor ritmo, con especial hincapié en las que exportan su producción.Corrientes autorizó la apertura de comercios, paseos de compras, galerías comerciales y shoppings en todo el territorio provincial con un horario restringido de 9 a 17 horas y la restricción para el caso de los patios de comidas, sectores de juegos para niños y cines.Estos dos gobiernos provinciales saben que, una vez superada la emergencia provocada por la pandemia de Coronavirus COVID-19, la velocidad de recuperación estará directamente relacionada con la cantidad de empresas, comercios y emprendedores que hayan logrado sobrevivir. Nuestros gobernantes tienen que pensar también de esta forma. Es la única manera.