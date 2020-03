Mensaje

Salud

Con Nación

Casos locales

Tránsito por cosecha

Tras esa visita, el mandatario encabezó la conferencia de prensa virtual desde la Casa de Gobierno donde informó sobre las acciones en torno al coronavirus que se vienen realizando desde el gobierno provincial en articulación con la nación y los municipios, y con la colaboración de diferentes entidades. También se refirió a las estrategias que se planifican para la próxima fase de la enfermedad.Participaron además de la conferencia la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el director de Epidemiología, Diego Garcilazo; y el jefe de la Policía, Gustavo Maslein.En principio Bordet informó sobre el trabajo realizado el fin de semana en esta fase de contención, y dijo que también se están tomando decisiones estratégicas para la siguiente fase. Dio cuenta de la tarea de control de las fuerzas de seguridad en las rutas y las ciudades, y destacó la articulación en esa tarea con los municipios. Lo mismo que con el gobierno nacional, sobre todo con el flujo de personas que provienen del exterior para que se controlen y realicen la cuarentena.Pidió además responsabilidad para guardar y acatar las medidas de aislamiento, en gran medida en respeto a muchas personas que tendrán consecuencias negativas en términos económicos con esta pandemia.Adelantó que también se tomarán desde la provincia medidas en concordancia con las que tome la Nación para estímulo de quienes más sufren las consecuencias de esta emergencia, y destacó la inversión que realiza el gobierno en temas sanitarios y hospitalarios.Al hacer uso de la palabra en la nueva conferencia virtual que se concreta diariamente desde la Sala de Periodistas de la Casa Gris, para actualizar y compartir información respecto al coronavirus, el gobernador afirmó: "Hemos estado trabajando incesantemente durante el fin de semana y lo continuaremos haciendo de la misma manera. Estamos con todos nuestros equipos de Salud abocados en esta fase de contención en todo el territorio de la provincia para trabajar sobre los efectos inmediatos que nos representa la pandemia, pero también pensando y tomando decisiones estratégica para la siguiente fase que vendrá posteriormente”.“También hemos estado con las fuerzas de seguridad trabajando en las rutas entrerrianas, dentro de las ciudades, y en esto hubo una correcta articulación con todos los intendentes entrerrianos que han estado a la par nuestra, haciendo los controles necesarios para evitar la circulación de personas y el acceso de aquellas personas que tienen que cumplir con la cuarentena”, dijo y agregó: “Hay un trabajo muy articulado con el gobierno nacional, con la Dirección de Migraciones, donde recibimos a diario el flujo de personas que vienen el exterior. Todas deben cumplir con la cuarentena y lo están haciendo y estamos realizando los controles periódicamente para constatar que esto efectivamente se cumpla”.Luego el gobernador expresó: “Hay un gran equipo trabajando y estamos haciendo un gran esfuerzo que sin dudas va a tener repercusiones económicas en el futuro. Por eso hay que pedir responsabilidad a cada una de las personas, a cada familia, de tener estas medidas de autocuidado y aislamiento porque es mucho el esfuerzo que se está haciendo, porque hay muchos recursos humanos que están trabajando denodadamente, porque hay personas que van a tener una merma en sus ingresos producto de esta cuarentena, y en respeto a estas personas es que mínimamente tenemos que guardar las normas de autocuidado y de estar aislados en nuestros hogares para evitar que se propague el virus. Esto va a resultar clave. Por eso quería transmitírselo y pedirlo de manera fehaciente como lo hemos venido haciendo”.“Dije en la oportunidad anterior que íbamos a ser inflexibles con quienes no cumplan la cuarentena y así lo estamos realizando. La Policía de Entre Ríos ha llevado a cabo 160 detenciones desde que empezamos con la emergencia y seguiremos trabajando para que todos aquellos que infringen la normativa tengan el castigo severo que se merecen porque la mejor forma de cuidarnos es evitar que se circule y que el virus pueda afectar a otros entrerrianos”, acotó.A continuación, afirmó: “Por otro lado también quiero significar que estaremos tomando medidas que vayan en consonancia con las que el gobierno nacional determine para estímulo de quienes más están sufriendo las consecuencias económicas de esta emergencia”.“También significar que estamos haciendo inversiones muy importantes, destinando dineros públicos para poder llegar rápidamente con soluciones que nos permitan prever cuando el ciclo más importante que es la fase siguiente llegue a nuestra provincia y nos encuentre preparados. En ese sentido, estamos comprando más de 60 respiradores y esto significa un esfuerzo económico muy grande para la provincia. Estamos destinando también partidas presupuestarias muy grandes para poder rápidamente poner en funcionamiento el hospital de la Baxada y también arreglando el resto de los hospitales de la provincia”, precisó el gobernador.Luego añadió que también se trabaja con “los laboratorios entrerrianos y el viernes tendremos la producción de alcohol en gel que ha encargado el gobierno de la provincia de Entre Ríos y también con otros insumos y también en esto quiero destacar el gesto solidario de muchas mujeres fundamentalmente que están trabajando fuertemente en la confección de insumos y ropa de trabajo”.Bordet resaltó el “gran esfuerzo que estamos realizando que también lo está realizando el sector privado. Entre todos estamos llevando adelante esta emergencia para poder transitarla y superarla sin que se pueda propagar el virus y que los efectos sean los mínimos que puedan existir”. Y agradeció “a todas las personas que están trabajando fuertemente y de manera anónima todos los días, especialmente a todos los agentes de salud, tanto pública como privada que a lo largo y ancho de toda la provincia de Entre Ríos llevan adelante su tarea y lo hacen con mucha convicción y compromiso. También al personal de comedores que están cocinando y que están llevando las raciones alimentarias a quienes más lo necesitan; a la fuerza de seguridad, a la Policía de la provincia de Entre Ríos que desde el primer día ha trabajado siguiendo las instrucciones para evitar que aquellos que violen las normativas impuestas tengan el castigo que se merecen. Y también quiero llevar el reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que atienden desde una caja de supermercado que están al frente de un emprendimiento que tenga que ver con la mitigación de esta crisis”.“Son muchos los entrerrianos y entrerrianas que trabajan con este compromiso. Repito en honor a ellos, por respeto a ellos, debemos autocuidarnos, debemos quedarnos en nuestros hogares solo así podremos superar esta emergencia que nos tiene muy preocupado a todos”, afirmó Bordet.Luego, el gobernador sostuvo "que se está en permanente contacto con el presidente de la Nación y con los gobernadores de las otras provincias. Este es un problema que atañe a todos, y que no se puede trabajar aisladamente. También tenemos contacto con los intendentes de la provincia. Trabajamos bajo una unidad de mando, con centralización de decisiones para aplicarlas de la mejor manera y más efectiva en cada lugar de la provincia".Dicho esto, insistió en que "resulta fundamental el tener el contacto estrecho y cercano, y tomar medidas que sirvan desde la estrategia del conjunto".Al finalizar, Bordet agradeció a todos los entrerrianos por “la solidaridad que se necesita en estos momentos de emergencia”. También “a los medios de comunicación por informar con mucha responsabilidad y por trabajar en la difusión de lo que la emergencia hoy nos está reclamando”.Además, pidió “a muchos vecinos y vecinas de nuestra provincia que no hagan circular mensajes que son falsos por distintas cadenas de redes, atenernos a lo que es información oficial y para esto todos los días desde la provincia de Entre Ríos vamos a estar comunicando”.“Estamos en contacto, y para esto quiero reiterar los teléfonos donde se puede acudir, por denuncias por incumplimiento de la cuarentena, hay que llamar al 911 o al 101 y por cualquier otra consulta o síntomas, al 0800 que hemos habilitado especialmente. 0800 777 8476, allí se podrán evacuar todas las dudas, consultas y por sobre todo, para quienes presentes síntomas”, cerró.Por su parte la ministra de Salud, Sonia Velázquez, recordó que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, “estamos desarrollando denodados esfuerzos para poder llevar adelante todo el plan de trabajo que venimos desarrollando desde el día 2 de marzo que constituimos el Coes, Comité de Emergencia Sanitaria”.En ese sentido, Velázquez, indicó que desde el ministerio de Salud en las últimas 48 horas han desarrollado toda una profundización para el nivel operativo de organización de los sistemas de salud para poder constituir una actuación y atención diferenciada para el componente de aislamiento en relación a la circulación del virus respiratorio. Y explicó que eso, “se complementa con todo lo que hemos desarrollado desde el primer nivel de atención en donde cada uno de sus centro de salud y sus efectores de salud tienen nominalizada la población con factores de riesgo, es ahí donde nosotros también fortalecido el desarrollo y la acción de los distintitos equipos de salud”.En lo que respecta al acompañamiento y articulación, la ministra que en el nivel técnico “nuestros expertos nos siguen acompañando, como nos acompañaron ayer en la tarde mediante una video conferencia desde el Ministerio de Salud de la Nación en línea con todos los ministros de salud del país. Es en ese sentido que hemos recibido las recomendaciones técnicas y la actualización de protocolos y compartimos distintas experiencias que nos enriquecieron, de la misma manera que nosotros compartimos las nuestras".Respecto al trabajo que se viene realizado, la ministra de Salud dijo que "hay equipos de Salud de más de 10 personas trabajando en forma simultánea en distintos lugares, respetando la cuarentena pero también acompañando este fortalecimiento en cuanto al desarrollo de un plan de trabajo rector para la provincia de Entre Ríos".Y añadió que, desde el punto de vista comunicacional, desde el COES se centralizó la información "con el rigor ético y el valor que nos cabe al informar tanto la confidencialidad del dato como también el rigor y la certeza de que estamos trabajando en el buen camino", indicó."Los trabajadores y equipos de Salud están trabajando denodadamente para acompañar y esperando responsabilidad de cada uno de los entrerrianos", expresó finalmente Sonia Velázquez.Por su parte, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, expuso el mapa de situación actual en la provincia e informó que los casos confirmados son cuatro, 20 fueron descartados y 20 continúan en estudio. "Estos son los datos con los resultados de laboratorio pero también hay que tener en cuenta que desde que se produce el contagio hasta que se realiza el diagnóstico lleva un tiempo. Por eso es muy importante seguir teniendo en cuenta todas las medidas relacionadas al control para evitar la transmisión de la enfermedad", afirmó el funcionario.Además, reiteró que están evaluando semana a semana "los casos que van entrando en estudio, los cuales se han visto duplicados".El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, informó que la fuerza trabaja a lo largo de la provincia con despliegue de personal y de medios, lo que llevó a la detención de "160 personas por incumplimiento del decreto nacional; 1.300 personas notificadas de la cuarentena; 1.000 actas labradas por el incumplimiento primario del decreto. Este trabajo se realiza de manera mancomunada con otros organismos del Estado, el cual es muy intenso".Y, por último, pidió a los entrerrianos "colaboración con la fuerza, que se queden en casa, porque solos no podemos, necesitamos sí o sí de la colaboración de todos".Como es habitual en la conferencia, luego de las explicaciones tanto el gobernador como los demás funcionarios respondieron preguntas virtuales realizadas por medios de comunicación.En este marco, el gobernador Bordet sostuvo que está en permanente contacto con el Presidente de la Nación y con los gobernadores de las otras provincias. “Este es un problema que atañe a todos, y que no se puede trabajar aisladamente. También tenemos contacto con los intendentes de la provincia. Trabajamos bajo una unidad de mando, con centralización de decisiones para aplicarlas de la mejor manera y más efectiva en cada lugar de la provincia".Insistió en que "resulta fundamental el tener el contacto estrecho y cercano, y tomar medidas que sirvan desde la estrategia del conjunto".En tanto, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, informó que mantuvo una reunión con el Ejército y a la Fuerza Aérea, delegación Paraná. Detalló que lo presidió la vicegobernadora Laura Stratta y los ministros, e indicó que se integraron al comité interinstitucional del gobierno entrerriano. "Se ha ofrecido todos los elementos disponibles, desde carpas estructurales hasta hangares de las Fuerzas Aéreas. Son recursos que tenemos disponible para planear la organización que se requiere".El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, precisó que por el momento en Entre Ríos "no tenemos casos sospechosos que hayan sido de transmisión comunitaria, si estamos trabajando con las otras direcciones de epidemiología de todo el país y se va a empezar a realizar algunos estudios de lo que nosotros llamamos unidades centinelas para poder ir detectando también algunos casos de personas que no tengan antecedentes de viaje o que no hayan sido contacto estrecho".Aclaró, que "si entran en ese criterio podría llegar a detectar esos casos en aquellas personas que tengan alguna infección respiratoria moderada a grave que hoy se están estudiando aquellos que no tengan antecedentes de viaje. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna confirmación de estos tipos de casos, los que tenemos hasta ahora son casos de personas que han viajado al exterior un caso de lo que se llama transmisión local de una persona que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado por viaje al exterior".Garcilazo aseguró que "todas las medidas que se toman están relacionadas a datos concretos que se puedan evaluar desde el punto de vista epidemiológico, tanto en el país como en el mundo, en el país como en nuestra provincia. Cuando hay una evidencia desde el punto de vista epidemiológico de algún cambio, eso automáticamente genera las medidas que se requieran tomar".Reiteró que "hasta el momento nuestra provincia está en la situación de casos de personas que han tenido antecedentes de viajo y un sólo caso de lo que se llama trasmisión local, por lo que las medidas que se están tomando están asociadas a la situación epidemiológica".Sobre la posibilidad de que se implementen medias en la frontera con la provincia de Buenos Aires, Garcilazo señaló que "es un tema que se discutió con los directores de Epidemiología nacionales y con la Dirección Nacional de Epidemiología. Hoy no se considera Buenos Aires como a las personas que viajan del exterior; hoy los que van a entrar en estudios son aquellas personas que hayan tenido antecedente de viaje al exterior, sin importar qué país; y también las que tengan cuadros respiratorios moderados a graves, se van a estudiar todos sin importar el antecedente de viaje".Reiteró que "los casos que están en estudio, descartados y confirmados, son todos casos que se han enviado al Malbrán, se hace semanalmente; en este momento son 20 envíos más o menos. Nosotros lo que esperamos y en lo que estamos trabajando a nivel nacional es en la descentralización en todo el país de los laboratorios. Sin embargo, las medidas que se tienen que tomar frente a los pacientes no van a estar modificadas directamente por si el resultados es positivo o negativo, las personas tienen que estar aisladas ante casos sospechosos hasta esperar el resultado, así demoren 24 o 72 horas o una semana"."Es importante tener en cuenta esta situación, que más allá de los tiempos de los laboratorios, las medidas que se están tomando son las que se tienen que tomar y las correctas; eso no va a influir en la situación epidemiológica, si puede influir en cuanto al tiempo en que una persona puede o no estar aislada", subrayó.En relación a los laboratorios, el facultativo dijo que "hay que tener en cuenta que para estos estudios que se hacen para vigilancia y contención se requiere un tipo de estudio que se llama PCR Real Time, que no está disponible en todo el país en cualquier laboratorio, son muy pocos los que lo tienen; nosotros estamos en condiciones de hacerlo, pero también se requieren reactivos que estén validados no sólo por el Malbrán, sino también por el Anmat, porque tenemos que certificar lo más rápido posible que si esa persona da positivo sea así; y si da negativo, sea así. Eso también es importante para el momento posterior, una vez que el paciente termina sus síntomas, para poder dar el alta y certificar que no sigue contagiando el virus por más que no tenga síntomas"."Por lo tanto es fundamental el trabajo que se tiene que hacer; que la descentralización sea organizada y responsable en este aspecto", apuntó.Descartó que en esta fase fueran útiles: "Hoy lo que se necesita es la tecnología que es la que tiene el Malbrán, y que irá descentralizando progresivamente a todos el país".En cuanto al uso de los cajeros, Garcilazo insistió en que "las medidas de la población en general están relacionadas al lavado de manos. Esto es fundamental para todas las personas que salen". En ese marco, se refirió a uso de guantes y barbijos al decir que "esto genera una falta sensación de seguridad".Explicó que el virus ingresa a través de la mucosa y reiteró la importancia de saber utilizar, colocar y sacar los equipos de protección, dijo entonces que se genera una “falsa sensación de seguridad, el virus no va a entrar a través de la piel sino que va a ser a través de las mucosas. Vemos que mucha gente está usando guantes para utilizar cualquier utensilio o cuando está afuera de su casa y después automáticamente se toca la cara y es la misma situación que si no tuviera los guantes”.“Acá hay que tener en cuenta que los equipos de protección personal principalmente hay que saber utilizarlos, saber ponérselos, cómo se sacan y es fundamental que se el personal de salud el que utilice estos equipos porque es el que va a estar más expuesto y en contacto con el virus directamente”, apuntó.En ese sentido, aclaró que “las personas comunes lo que tienen que hacer es lo que estamos recomendando diariamente, cumplir a rajatabla el aislamiento y lavarse las manos habitualmente, tener todos la ambientes lo más aireados posible y básicamente tener en cuenta eso, no utilizar ninguna otra medida extraordinaria”.Respecto de la proyección del pico de circulación del virus, Garcilazo explicó que "generalmente lo que se ha observado en los otros países, la experiencia que tenemos con lo que ha pasado en Europa, generalmente desde la aparición del primer caso hasta el pico o lo que llamamos la curva exponencial, comienza aproximadamente 30 a 40 días después del primer caso. Esto es muy variable, no es una cuestión exacta ni matemática pero eso es lo que tenemos como experiencia y lo que estamos observando en los demás países”.Por último, indicó que “estamos viendo un crecimiento exponencial del número de casos que están en estudio, por lo tanto consideramos que en las próximas semanas vamos se va a empezar a ver el aumento de casos en estudio y confirmados”.Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, explicó que el tránsito de trabajadores de la cosecha citrícola esta dentro de las excepciones mencionadas en el decreto nacional. "por su puesto si el empleador tiene una constancia, una certificación para el empleado que debe viajar de un lugar a otro, mejor para el personal que esta de contralor en los distintos operativos".