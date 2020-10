“Es muy parcial la paridad que se propone”, cuestionó. “Nuestra propuesta para sindicatos como agmer y sanidad es proporcionalidad, no paridad”, dijo al apuntar que en esas organizaciones, por caso, hay una clara mayoría de mujeres por lo cual la paridad no expresaría cabalmente la base.Para Burgos, no hay debate válido sobre la participación igualitaria de la mujer en espacios de conducción política y social “si no va atado a un plan que reduzca la brecha real de género”.Expresó que esto supone “reconocimiento, remuneración y socialización de las tareas de cuidado. Hay que reducir la brecha salarial que sigue en el 27%”, subrayó.Dijo que el MST, en el marco de este debate, no deja de lado “exigir aumento de salarios de los trabajos feminizados” porque “es muyproponer paridad pero si no resolvemos que hace más de 9 meses que no hay paritarias”, criticó en diálogo con“Las mujeres seguimos con salarios por debajo de la línea de la pobreza”, insistió Burgos y remarcó que “la paridad jurídica si no se acompaña con promoción específica para derribar la brecha de género, es ficticia”.También fue al texto del proyecto para observar la paridad en la Justicia: “Hay que acompañar con medidas que apunten a romper la perspectiva patriarcal. Por ejemplo, para los casos de género, entendemos que los juicios por jurado y los tribunales deberían ser de mayoría mujeres”.Finalmente, aportó que en el caso de su partido, la última lista presentada hoy sería impugnada según lo planteado en el proyecto de paridad que intercala varones y mujeres: La encabezaba ella, Burgos, secundada por la dirigente trans Keili González.