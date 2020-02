En agenda Romero planteó a los diputados de la oposición una serie de proyectos que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta y que apuntan a mejorar la calidad institucional de la provincia y a poner en práctica una serie de institutos establecidos en la reforma constitucional de 2008.



Uno de los temas centrales del encuentro fue el vinculado a la reforma política. Romero y los legisladores coincidieron en la importancia de poder avanzar durante este 2020, que no es un año electoral.



Tal reforma tendría dos aspectos centrales: modificación del Código Electoral y de la Ley de Financiamiento de los partidos políticos.



Fue en este marco que se dió un intercambio de opiniones en torno a la posibilidad de que Entre Ríos incorpore la boleta única del papel y hubo acuerdo en la importancia de hacer un análisis del modo en el que este sistema vienen funcionando en distintos distritos para “rescatar lo mejor” de cada uno.



La modificación de los procesos de compra por parte del Estado, la actualización del Código de Faltas, la reforma de la Ley de Municipios, y la puesta en marcha de una nueva orgánica en el Poder Judicial y en la Policía de Entre Ríos fueron otros de los puntos que la funcionaria puso sobre la mesa.



Romero también se refirió a la importancia de que Entre Ríos cuente con una Ley de Fitosanitarios y, por otra parte, que desde el Estado se trabaje sobre una reforma integral de la Colegiación Médica.



En tanto, desde el Interbloque se planteó la necesidad de poner en vigencia la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se hizo hincapié en la importancia de que la provincia cuente con una Ley de Ética Pública y se destacó la necesidad de crear un digesto legislativo, entre otros temas.



Del encuentro participaron, además de Romero, los diputados Gustavo Cusinato, Esteban Vitor, Eduardo Solari, Julián Maneiro, Gracia Jaroslavsky, Uriel Brupbacher, Jorge Satto, Lucía Varisco, Juan Domingo Zacarías, Ayelén Acosta, Manuel Troncoso y Sara Foletto.

“No estamos trabajando sobre ningún borrador, estamos advirtiendo las dificultades como para ir logrando algunos consensos de un proceso de correcciones”, aclaró ala ministra Rosario Romero.“Fue una charla responsable con la oposición, para no tornar el tema caja previsional en un tema político partidario de confrontación, sino analizar cómo se da solución a ciertas asimetrías dentro del sistema”, acotó.¿Cuándo empieza ese proceso de conversaciones? ¿Cuánto tiempo se van a dar para arribar a un consenso? Nada de eso está definido aún en el Gobierno.Los diputados de la oposición se limitaron a escuchar. “Cuando esté el proyecto vamos a opinar, porque no sabemos de qué se trata. La ministra fue muy genérica en eso”, dijo ael jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Gustavo Cusinato. Y en similares términos respondió Esteban Vitor, presidente del bloque del PRO.La sensación que queda en la oposición –y que se puede percibir también en el propio oficialismo- es que el debate en torno a la Caja se tomará su tiempo. Que ya no está entre las prioridades del Gobierno.El aplazamiento de una discusión que parecía inminente no tendría tanto que ver con la resistencia gremial que este miércoles se puso en guardia, sino con la propia interna del oficialismo.Nadie puede afirmar por estos días que el proceso de diálogo en la búsqueda de un consenso pueda madurar lo suficiente como para que vea la luz un proyecto de reforma previsional antes de que termine 2020. Y 2021 ya será un año electoral, poco propicio para los debates de fondo.