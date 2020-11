Redacción de Página Política De la

Recambio La provincia debe renovar en 2021 cinco diputados nacionales. En diciembre del año que viene terminan sus mandatos tres diputados de Cambiemos: Atilio Benedetti (UCR), Alicia Fregonese (PRO) y Jorge Lacoste (UCR) y dos peronistas: Carolina Gaillard y Mayda Cresto.

lo consultó este jueves por la posibilidad de suspender las PASO de 2021 por motivos sanitarios y para evitar, en medio de una crisis económica, los gastos de una instancia electoral que muchos han cuestionado.De la variante de dejar sin efecto las PASO se había hablado con fuerza en el mes de junio, cuando la dirigencia de Cambiemos se puso en alerta ante la posibilidad de quedarse sin ese instrumento ordenador dentro de una coalición en la que se discuten los nuevos liderazgos en su etapa opositora.Para Casaretto, el planteo de Uñac es un caso aislado, dado que el tema “no está en agenda” en el Congreso. Y relativizó la importancia de la posición de Schiaretti que, recordó, no es parte del Frente de Todos.De cualquier manera, no descartó que esa posibilidad se discuta más adelante. “Hoy no está en agenda. En todo caso habrá que seguir la evolución de la pandemia y mirar el tema en marzo, abril o mayo”.“Pero yo creo que las PASO fueron un avance para la Argentina, el hecho de tener una elección pública, obligatoria, con autoridades de mesa, con fiscalización, control, correo. Lamentablemente no han sido muy utilizadas”, acotó.Efectivamente, el instrumento de las PASO como instancia democrática de selección de candidatos sirvió para muy poco. Al menos en Entre Ríos, los acuerdos de cúpula fueron los que armaron las listas “oficiales” y las competencias (cuando las hubo) terminaron siendo en la mayoría de los casos testimoniales.Con el peronismo en el poder, la selección de los dos o tres diputados que podían llegar al Congreso se acordó siempre entre el presidente y el gobernador de turno.En Cambiemos, un acuerdo de cúpula llegó a impedir el año pasado el pegado de boleta al presidente de la UCR y a destacados dirigentes de PRO.