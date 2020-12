Otro texto

Apuro

Un compromiso presidencial

En principio, el entendimiento implica que no habrá PASO exclusivamente en 2021. Así surge de un proyecto de ley que ya fue presentado por José Luis Ramón, aliado del oficialismo en temas sensibles, y en otro borrador que circuló este fin de semana buscando adhesiones de los mandatarios que estuvieron el viernes en Casa Rosada.En ambos casos el coronavirus es el principal argumento para fundamentar la suspensión temporaria de este mecanismo obligatorio que deben cumplir todos los partidos para elegir y validar a sus candidatos.El texto de Ramón establece en su artículo 1° que el Ministerio de Salud elabore un informe en donde se acredite en qué etapa se encuentra el plan de vacunación contra el COVID-19 y cómo avanza el virus en la Argentina.Y el artículo 2° habilita al Poder Ejecutivo a no convocar a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias en caso de que el Ministerio de Salud “no considere acreditado el plan de vacunación referido o las demás medidas referidas”.Esta iniciativa incluye un tercer artículo que le asigna a la Jefatura de Gabinete la posibilidad de reasignar las partidas presupuestarias correspondientes a las PASO a “programas que beneficien a las micro, pequeñas o medianas empresas mediante la condonación de deudas impositivas y previsionales, créditos a tasa subsidiada o cancelación directa de pasivos con bancos públicos o privados, sea por medio de un programa al efecto o la asignación de los fondos a programas existentes con estas finalidades”.Otro borrador que surgió luego de la reunión del viernes y cuya autoría es más difusa tiene tres artículos y es más directo: prescribe la suspensión de las internas exclusivamente en el año 2021, “quedando sola y automáticamente proclamados candidatos para las mismas a los precandidatos de todas las listas que sean oficializados”. El Congreso deberá determinar si esto implica que un mismo partido pueda presentar varias listas.“Más allá de cuestionamientos previos a las PASO, que tienen que ver con los tiempos de transición que genera y la inestabilidad que esto conlleva, o aquellos dirigidos al hecho de que en la práctica no cumplen con la democratización interna de los partidos políticos, es necesario plantearnos si su realización conviene o no por las circunstancias totalmente excepcionales que se viven”, se plantea en los fundamentos.“En el contexto de pandemia antes mencionado, los gastos públicos han aumentado considerablemente. Paralelamente se desarrolla una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros. Pensar en realizar las PASO implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios. En 2019, las PASO costaron más de $3000 millones. Una suma de esa magnitud sería clave para sumar en lo sanitario, y esto sin tener en cuenta la actualización de dicho monto”, agrega.Para terminar de perfeccionarse la idea de los gobernadores, el proyecto debe ser aprobado en el Congreso antes de fin de año. Es por eso que es posible que el próximo miércoles ingrese el texto final a la Cámara de Diputados para iniciar un recorrido exprés.El gobernador de Chaco, portavoz de los mandatarios el viernes en Olivos, declaró este lunes en diálogo con El Destape radio: “El miércoles entra el proyecto de ley para suspender las PASO y necesita un tratamiento exprés antes del 31 de diciembre porque no se puede cambiar ley electoral durante año electoral; suspender las PASO no será un proyecto del oficialismo, tiene que ser un proyecto de consenso”.Hay un dato que también es importante: el 12 de diciembre finaliza el período de sesiones ordinarias siempre y cuando el Presidente no lo prorrogue. Luego comienzan las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 28 de febrero y cuyo temario debe ser anticipado por decreto; hasta el momento el tema de las primarias no ha sido incluido en el Boletín Oficial.Los 21 gobernadores que compartieron un almuerzo en Olivos con Alberto Fernández tras la firma del pacto fiscal en la Casa Rosada le plantearon la suspensión de las PASO legislativas del año próximo. El pedido fue compartido incluso por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio como Gustavo Valdés (Corrientes), quien -más allá de la pandemia- nunca estuvo de acuerdo con la realización de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.El planteo para que se analice la suspensión de las Primarias “por única vez” en 2021 se haría público a través de un documento. El primero que lo puso sobre la mesa fue el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Los argumentos son el costo y el COVID-19, en especial, con la logística y recursos que requerirá el plan de vacunación cuando empiecen a estar disponibles las dosis en Argentina a partir del año próximo.Desde el Ejecutivo, señalaron que la suspensión fue “una iniciativa de ellos” y que el Presidente “solo escuchó”. En realidad, según pudo saber Infobae, los gobernadores habían hablado del tema entre ellos y se lo habían planteado a comienzos de la semana al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien les dijo que “lo hablaran” con el jefe de Estado.Fernández estaba al tanto del planteo que recibiría de los gobernadores en el almuerzo y, tras escuchar el pedido de boca de los mandatarios, respondió que lo “iba a estudiar”.Hasta ahora el jefe de Estado no se expresó públicamente sobre el tema, y de hecho la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias de un proyecto para suspender para suspender la caducidad de los partidos -a pedido de las propias fuerzas políticas a la Dirección Nacional Electoral y al Ministerio del Interior- fue leído como una señal de que el Gobierno pensaba seguir adelante con las PASO. Sin embargo, fuentes oficiales le confirmaron tras el almuerzo a Infobae que el tema “se evaluará”, a la vez que aseguraron que “se buscará que haya consenso político”.