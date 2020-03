Con fecha del 26 de marzo, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) le envió una nota a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, para expresarle la preocupación existente en la abogacía de todo el país relacionada con el vencimiento de los plazos de prescripción y caducidad contemplados en el Código Civil y Comercial de la Nación y demás legislación de fondo, que pudieran operarse durante la vigencia del lapso que estableció el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en virtud de la crisis sanitaria desatada por el Covid-19. Se sabe que, en consonancia con la feria judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – similar medida adoptaron en tribunales provinciales. En Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) prorrogó el receso extraordinario hasta el 12 de abril.El 27 de abril es el día en el que se debería iniciar un juicio de interés público, pero sobre todo político. Sergio Urribarri, designado embajador argentino en Israel, tiene fecha para enfrentar el debate oral en la denominada “causa de la vaca”, que investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que habrían beneficiado a empresas que se sindican como de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, debería ir a juicio oral a partir del próximo viernes 27 de abril. En la causa está también imputado el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez.Según lo estableció la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), las audiencias deberían continuar los días 28, 29 y 30 de abril. Luego, los días 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo, siempre a partir de las 9. Los alegatos de apertura estaban programados para los días 27 y 28 de abril; en tanto en las jornadas del 29 y 30 de abril y 5, 6, 7, 12 y 13 de mayo depondrán un total de 7 testigos por día; los días 14, 19 y 20 de mayo, 8 testigos por día; mientras que las jornadas del 26 y 27 de mayo serán los alegatos de clausura.Abogados intervinientes no están al tanto, oficialmente, acerca de un cambio de cronograma, según supo Página Judicial. Esto es si se mantiene o se modifica de acuerdo a los imprevistos ocasionados por la pandemia. De correrse nuevamente, sería la tercera vez que sucede. La anterior había sido luego de la solicitud de defensores que alegaron la superposición de audiencias con otro juicio de envergadura: el que se juzgó a Sergio Varisco en la causa de narcotráfico.El tribunal que debe juzgar al ex gobernador y ahora diplomático lo integran los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo.Una fuente tribunalicia le adelantó a Página Judicial que no debería haber inconvenientes, ya que la apertura del debate estaba prevista para el 27 y la feria finaliza el 12. Tiempo para organizar el juicio hay.La OGA, que es quien define cronogramas de audiencias y juicio, depende pura y exclusivamente de la Sala Penal del STJ.Extraoficialmente lo que se dejó trascender desde tribunales al Colegio de Abogados es la idea de suspender todo hasta después de mayo. Un integrante de esa entidad lo sintetizó ante este medio de la siguiente manera: “Se especula con la suspensión de todos los debates y resolver lo más urgentes, que serían los que tienen detenidos”.