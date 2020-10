Cuadro de situación

Recordaron que en los últimos días se produjeron dos nuevos récord de contagios, que el incremento viene aumentando sistemáticamente en la provincia y, a su vez, que el número de pacientes recuperados ha disminuido con relación a los casos totales diagnosticados.“El cuadro de situación nos obliga a hacer llegar nuestra preocupación a las autoridades provinciales y a hacer un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia sobre el peligro de la evolución de la pandemia”, sostuvieron.En este marco, recordaron que en mayo el Comité Provincial solicitó una audiencia al gobernador Gustavo Bordet para hacerle llegar la propuesta elaborada por la Comisión Técnica de Salud del centenario partido.“Proponíamos la creación de Comité de Crisis Provincial, una serie de medidas sanitarias y ofrecíamos el aporte de nuestros profesionales de manera totalmente desinteresada”, afirmaron.“Lamentablemente no fuimos recibidos por el gobernador y solo nos recibieron funcionarios del segundo orden que se limitaron a informar lo que ya era en ese momento de público conocimiento”, criticaron.“Primaron la soberbia y la alineación obediente a las medidas nacionales. Ignoraron nuestro ofrecimiento y nuestra preocupación ante la advertencia de que se estaba navegando a ciegas, que los testeos eran escasos y que había una gran demora en los resultados”, señalaron desde el Comité Provincial de la UCR.“A pesar de haber sometido a la sociedad a diferentes grados de restricciones y de haber paralizado gran parte de la actividad económica con el objetivo de reforzar el sistema sanitario, los hechos demuestran que -tras siete meses- el control de la pandemia ha sido un rotundo fracaso”, aseveraron.Luego dieron cuenta de la situación imperante en algunas ciudades de la provincia: “En la ciudad de Paraná solo hay tres profesionales en Laboratorio; en Gualeguaychú se han producido renuncias de jefes de servicios, existe un conflicto entre el personal y la dirección del nosocomio, y el Coes local no registra actividad debido a que los profesionales que lo integraban abandonaron el organismo; En Victoria el Municipio tuvo que firmar un convenio con una empresa privada de emergencias médicas para poder atender a los pacientes aislados, reemplazando la función del hospital público y, además, se conocen casos de abandono de personas por parte del nosocomio local; en Chajarí existe un conflicto entre las autoridades municipales y las del hospital local”, enumeraron.También hicieron hincapié en la cantidad de infectados que pertenecen al sistema de salud y cuestionaron que el Ministerio de Salud no brinda información calificada a los efectores privados sobre la situación epidemiológica.“Las perspectivas de la evolución de la pandemia siguen siendo difícil de proyectar y consideramos que no hay una respuesta dinámica del sector público de salud ante el aumento sostenido de casos”, añadieron luego.En este contexto, por tercera vez las autoridades provinciales se vuelven a poner a disposición del Gobierno provincial: “Debe quedar claro que solo nos anima el bienestar del pueblo entrerriano”.“Esperamos que las autoridades gubernamentales reflexionen, que sean conscientes de que pedir colaboración no significa fracasar y que sepan que “el bienestar de los habitantes está por encima de los intereses partidarios”, concluyeron.